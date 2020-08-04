***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2020 10:00
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURVA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864369
BIST
17:151.072
En Yüksek
|Değişim
|: -4,91%
|| -55,31
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.071
17:156,9710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0183
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
17:158,2196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0277
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
17:15443,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,04
|Açılış
|: 443,80
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
444,04
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|41,20
|115.112.499
|% 9,98
|
|GLRYH
|15,33
|39.457.316
|% 9,97
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,82
|4.662.617
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,32
|6.196.766
|% 9,95
|
|KLNMA
|41,76
|52.710.649
|% -10,00
|
|BTCIM
|3,78
|14.465.235
|% -10,00
|
|ALCAR
|81,45
|22.159.316
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,16
|20.974.146
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.177.605
|% -10,00
|
|GARAN
|6,75
|1.309.131.209
|% -3,85
|
|ASELS
|34,22
|1.243.011.823
|% -2,95
|
|EKGYO
|2,09
|1.227.277.328
|% -6,70
|
|THYAO
|10,67
|1.059.444.119
|% -0,19
|
|AKBNK
|5,01
|618.270.967
|% -4,39
|
|EKGYO
|2,09
|1.227.277.328
|% -6,70
|
|ISGYO
|1,95
|462.880.788
|% -3,47
|
|TSKB
|1,11
|232.966.678
|% -1,77
|
|HLGYO
|2,30
|502.682.316
|% -8,37
|
|GARAN
|6,75
|1.309.131.209
|% -3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0522
|9,0976
|% -0,08
|
|Frank
|7,5721
|7,6177
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8523
|1,8616
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|7,45
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.906
|2.939
|-11,00
|
|Tam
|2.994
|3.025
|-11,30
|
|Yarım
|1.453
|1.474
|-5,50
|
|Çeyrek
|729
|739
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,68
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|0,03
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|B. Petrol
|43,95
|43,95
|-0,20
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