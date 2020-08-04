***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2020 18:11
***CASA*** CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 Olağan Genel Kurulu kararları doğrultusunda tahsisli sermaye arttırımına yönelik izin talebimiz, 04.08.2020 tarih ve 19306 sayı ile Sermaye Piyasası Kurulu 'na iletildiği hususunu kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865029
BIST
17:581.088
En Yüksek
|Değişim
|: -3,41%
|| -38,48
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
17:586,9721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0194
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
17:588,2378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0459
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
17:58446,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,79
|Açılış
|: 446,54
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
447,05
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|KAREL
|19,14
|144.399.421
|% 10,00
|
|DESA
|8,69
|56.461.268
|% 10,00
|
|GARFA
|10,34
|24.401.785
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|
|AKMGY
|46,82
|8.761.462
|% 9,96
|
|OZBAL
|2,97
|4.877.245
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.746.834
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|719.467
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|928.438
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|298.830
|% -10,00
|
|ASELS
|34,50
|1.581.344.838
|% -2,16
|
|EKGYO
|2,13
|1.494.701.490
|% -4,91
|
|GARAN
|6,79
|1.425.585.990
|% -3,28
|
|THYAO
|11,01
|1.226.285.128
|% 2,99
|
|AKBNK
|5,07
|740.673.093
|% -3,24
|
|EKGYO
|2,13
|1.494.701.490
|% -4,91
|
|ISGYO
|1,97
|505.288.374
|% -2,48
|
|TSKB
|1,11
|267.366.555
|% -1,77
|
|HLGYO
|2,47
|590.627.730
|% -1,59
|
|GARAN
|6,79
|1.425.585.990
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0635
|9,1090
|% 0,05
|
|Frank
|7,5749
|7,6205
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8529
|1,8622
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.992
|14,71
|
|Altın Gr.
|445
|446
|3,84
|
|Cumhuriyet
|2.918
|2.954
|3,50
|
|Tam
|3.006
|3.040
|3,70
|
|Yarım
|1.459
|1.482
|1,80
|
|Çeyrek
|732
|743
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|0,90
|
|Gümüş Gr.
|5,63
|5,64
|0,20
|
|B. Petrol
|44,05
|44,05
|-0,10
|
Seans Raporu
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17:59AVTUR
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17:56XU100
Endeks 1, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 26 altında . İşlem hacmi 20, 812.00 milyon TL de