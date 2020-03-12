***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 10:03
***DAGI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DAGI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827299
BIST
10:2398.523
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -2.442,80
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
98.083
10:236,2354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0251
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2379
En Düşük
6,2064
10:237,0537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0520
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0537
En Düşük
6,9909
10:23327,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,90
|Açılış
|: 327,56
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|4,66
|86.609.158
|% 16,79
|
|SELEC
|8,58
|26.293.933
|% 16,26
|
|RTALB
|2,67
|8.459.125
|% 16,09
|
|DEVA
|11,50
|39.642.354
|% 15,69
|
|ECZYT
|12,62
|27.161.641
|% 14,52
|
|RYSAS
|4,83
|7.645.082
|% -15,11
|
|ARMDA
|13,74
|17.244
|% -14,98
|
|BRKSN
|2,51
|161.955
|% -14,92
|
|OYAYO
|4,07
|1.889.563
|% -14,85
|
|ESCOM
|1,75
|2.955.440
|% -14,63
|
|ADESE
|1,35
|31.410.382
|% 2,27
|
|IHLGM
|1,03
|31.064.242
|% -8,04
|
|ODAS
|1,49
|22.978.900
|% -7,45
|
|HALKB
|5,29
|22.527.791
|% -3,99
|
|EKGYO
|1,18
|18.080.202
|% -4,84
|
|IHLGM
|1,03
|31.064.242
|% -8,04
|
|ODAS
|1,49
|22.978.900
|% -7,45
|
|RTALB
|2,67
|8.459.125
|% 16,09
|
|ULUUN
|4,23
|9.687.422
|% 3,93
|
|HLGYO
|1,30
|2.608.989
|% -5,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9540
|7,9939
|% 0,19
|
|Frank
|6,6365
|6,6764
|% 0,63
|
|Riyal
|1,6549
|1,6632
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|1,61
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,29
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,62
|16,65
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,34
|34,34
|-1,45
|