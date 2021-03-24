***DAGI* *IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.03.2021 09:06
***DAGI******IZMDC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IZMDC, DAGI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/04/2021) DAGI.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 21/04/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920075
BIST
13:201.398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 21,03
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.405
En Düşük
1.372
13:207,9541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0141
|Açılış
|: 7,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
13:209,4424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0190
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
13:20443,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,20
|Açılış
|: 443,14
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler13:20
|SAYAS
|20,90
|7.982.941
|% 10,00
|
|AYGAZ
|15,51
|43.669.129
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.609.721
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|420.206
|% 10,00
|
|TRILC
|37,88
|110.785.124
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,68
|316.434.515
|% -2,65
|
|EMNIS
|24,50
|290.756
|% -2,23
|
|EMKEL
|2,62
|2.723.833
|% -1,13
|
|AGHOL
|23,96
|34.345.059
|% -0,99
|
|AVHOL
|8,97
|4.305.505
|% -0,99
|
|GARAN
|7,21
|3.462.378.061
|% 0,28
|
|SASA
|46,84
|785.329.059
|% 7,33
|
|PETKM
|5,59
|485.333.797
|% 4,10
|
|SISE
|7,20
|481.409.133
|% 1,84
|
|AKBNK
|4,92
|476.909.351
|% 2,50
|
|GARAN
|7,21
|3.462.378.061
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,25
|267.415.363
|% 2,74
|
|EKGYO
|1,91
|205.544.686
|% 3,24
|
|TSKB
|1,41
|148.323.851
|% 2,17
|
|AKBNK
|4,92
|476.909.351
|% 2,50
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9435
|7,9541
|% 0,18
|
|Euro
|9,4101
|9,4424
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,8769
|10,9315
|% -0,10
|
|Frank
|8,4605
|8,5115
|% -0,08
|
|Riyal
|2,1134
|2,1240
|% 0,12
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|6,25
|
|Altın Gr.
|443
|443
|2,47
|
|Cumhuriyet
|2.928
|2.972
|23,00
|
|Tam
|2.913
|2.986
|22,03
|
|Yarım
|1.408
|1.444
|10,66
|
|Çeyrek
|706
|722
|5,33
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,31
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,07
|
|B. Petrol
|62,32
|62,32
|1,53
|