***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:43
***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DARDL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DARDL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082805
BIST
13:244.924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 1,20
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
13:2418,6403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0144
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
13:2419,3478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0894
|Açılış
|: 19,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
13:241.051,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 9,54
|Açılış
|: 1.051,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler13:24
|BFREN
|3.800,10
|91.612.363
|% 10,00
|
|PKENT
|180,40
|71.731.309
|% 10,00
|
|AKSGY
|6,38
|112.968.731
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|705.577.408
|% 9,98
|
|TETMT
|291,90
|19.371.461
|% 9,98
|
|SEGYO
|3,20
|183.529.918
|% -9,09
|
|PRDGS
|15,86
|69.301.707
|% -8,85
|
|BAYRK
|9,88
|45.370.201
|% -6,44
|
|EDIP
|8,76
|67.076.926
|% -5,40
|
|ZEDUR
|36,56
|123.902
|% -5,04
|
|THYAO
|117,10
|6.102.035.247
|% 1,74
|
|SISE
|39,16
|4.401.114.948
|% -2,88
|
|YKBNK
|11,98
|2.692.003.865
|% 0,67
|
|KRDMD
|14,78
|2.615.643.745
|% 3,28
|
|EKGYO
|7,20
|2.438.397.918
|% 4,05
|
|EKGYO
|7,20
|2.438.397.918
|% 4,05
|
|SKBNK
|2,76
|647.059.521
|% 1,10
|
|YKBNK
|11,98
|2.692.003.865
|% 0,67
|
|ISCTR
|10,30
|1.850.445.135
|% -0,29
|
|KRDMD
|14,78
|2.615.643.745
|% 3,28
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6349
|18,6372
|% 0,06
|
|Euro
|19,3413
|19,3463
|% 0,46
|
|Sterlin
|22,3253
|22,4372
|% 0,62
|
|Frank
|19,5315
|19,6492
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9428
|4,9676
|% 0,02
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|15,09
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.052
|9,23
|
|Cumhuriyet
|7.000
|7.106
|12,00
|
|Tam
|7.025
|7.082
|46,00
|
|Yarım
|3.407
|3.463
|23,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.731
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,29
|21,33
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,77
|0,22
|
|B. Petrol
|85,86
|85,86
|1,97
|