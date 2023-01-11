***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:21
***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DARDL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DARDL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100134
BIST
14:064.960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -27,90
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
14:0618,7798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
14:0620,1947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0330
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
14:061.137,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.137,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler14:04
|SDTTR
|56,65
|5.735.359
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.358.903
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|40.890.752
|% 9,93
|
|PRDGS
|7,55
|262.415.665
|% 9,26
|
|BALAT
|25,96
|1.859.252
|% 8,53
|
|POLTK
|1.737,60
|20.093.400
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|2.035.732
|% -9,97
|
|YONGA
|32,88
|74.296
|% -9,92
|
|KATMR
|2,09
|274.057.137
|% -9,91
|
|MAKTK
|5,51
|50.673.039
|% -9,52
|
|THYAO
|131,70
|5.062.812.466
|% 0,38
|
|EREGL
|38,42
|3.349.993.174
|% 1,48
|
|ASELS
|56,95
|3.037.593.961
|% -2,06
|
|KRDMD
|18,15
|2.655.943.280
|% 0,06
|
|KOZAL
|561,60
|2.560.860.443
|% -0,25
|
|EKGYO
|8,61
|1.701.110.936
|% 1,29
|
|YKBNK
|9,29
|1.587.694.257
|% -2,52
|
|KRDMD
|18,15
|2.655.943.280
|% 0,06
|
|SKBNK
|2,69
|366.280.026
|% -1,47
|
|KATMR
|2,09
|274.057.137
|% -9,91
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7767
|18,7803
|% 0,03
|
|Euro
|20,1798
|20,1953
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,7026
|22,8165
|% -0,19
|
|Frank
|20,2555
|20,3776
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9846
|5,0096
|% -0,01
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|6,35
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|3,91
|
|Cumhuriyet
|7.646
|7.762
|28,00
|
|Tam
|7.681
|7.737
|2,00
|
|Yarım
|3.731
|3.785
|1,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,94
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|0,15
|
|B. Petrol
|80,56
|80,56
|0,46
|