***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2023 13:26
***DARDL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DARDL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216948
BIST
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15:017.818
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -23,09
|Açılış
|: 7.838
|
|Önceki Kapanış
|: 7.841
|
7.785
En Yüksek
7.855
15:0128,5868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1236
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,7390
En Düşük
28,4076
15:0130,5300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0899
|Açılış
|: 30,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,0313
En Düşük
30,3321
15:011.789,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.789,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.791,41
|
1.810,64
En Düşük
1.785,96
BIST En Aktif Hisseler14:59
|IHLGM
|1,54
|87.953.172
|% 10,00
|
|ARENA
|26,42
|56.667.671
|% 9,99
|
|BYDNR
|35,06
|57.116.891
|% 9,97
|
|ARDYZ
|25,14
|263.997.821
|% 9,97
|
|SANEL
|17,42
|5.550.976
|% 9,97
|
|ISBTR
|640.712,50
|2.015.708
|% -10,00
|
|AVTUR
|9,50
|7.334.304
|% -9,95
|
|EUKYO
|13,02
|9.766.203
|% -9,90
|
|EMNIS
|120,20
|1.525.467
|% -8,94
|
|TETMT
|2.500,00
|8.755.890
|% -8,76
|
|THYAO
|229,90
|3.764.602.438
|% -0,13
|
|REEDR
|26,18
|2.839.402.174
|% 7,21
|
|TUPRS
|151,00
|2.169.110.816
|% 0,27
|
|EREGL
|37,94
|1.591.615.284
|% 1,12
|
|ISCTR
|20,14
|1.451.957.783
|% 0,40
|
|IHLAS
|1,26
|165.185.316
|% 6,78
|
|EKGYO
|6,90
|828.357.270
|% 1,02
|
|ZOREN
|5,26
|597.260.766
|% -1,68
|
|REEDR
|26,18
|2.839.402.174
|% 7,21
|
|MHRGY
|5,76
|447.455.318
|% 3,97
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5687
|28,5718
|% 0,38
|
|Euro
|30,5151
|30,5294
|% 0,29
|
|Sterlin
|34,7687
|34,9431
|% 0,27
|
|Frank
|31,5542
|31,7443
|% 0,57
|
|Riyal
|7,5933
|7,6314
|% 0,36
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,49
|22,52
|% 0,66
|
|Platin
|852,98
|855,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|954,10
|958,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,89
|80,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.947,97
|1.948,28
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:59
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