***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
01.07.2022 18:55
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 8. Maddesinde değişiklik yapılmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin tadil metni 1 Temmuz 2022 tarihinde Çanakkale Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 1 Temmuz 2022 tarih 10611 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Son değişiklikleri içeren esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 01/07/2022 01/07/2022 10611
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040854
BIST
18:052.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,41
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
18:0516,7498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0514
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7867
En Düşük
16,6705
18:0517,4797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0477
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
18:05974,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,73
|Açılış
|: 974,66
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
974,68
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|28,16
|60.751.758
|% 10,00
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|282.120.104
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|116.523.093
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|66.036.559
|% 9,96
|
|RTALB
|6,80
|134.500.206
|% -8,85
|
|GLRYH
|3,18
|42.317.670
|% -6,74
|
|BALAT
|12,50
|1.111.945
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,77
|35.995.393
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|2.002.018
|% -4,73
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|SISE
|21,34
|1.959.867.601
|% -0,74
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|EREGL
|27,06
|1.278.032.511
|% -0,29
|
|KOZAA
|27,86
|1.129.368.069
|% 7,90
|
|EKGYO
|2,81
|745.309.173
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 1,85
|
|ODAS
|2,89
|380.588.077
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7366
|16,7604
|% 0,37
|
|Euro
|17,4036
|17,4467
|% -0,46
|
|Sterlin
|20,1506
|20,2516
|% -0,58
|
|Frank
|17,3534
|17,4579
|% -0,32
|
|Riyal
|4,4556
|4,4780
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|0,91
|
|Altın Gr.
|973
|973
|2,93
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.486
|6.592
|2,00
|
|Yarım
|3.175
|3.223
|1,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.611
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,89
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|-0,19
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,79
|