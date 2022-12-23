***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi
23.12.2022 16:42
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin yaptığı başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.12.2022 tarih ve 76/1819 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ile 08.11.2022 tarihli başvuru formu ekte yer almaktadır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089475
BIST
18:055.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,56
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.457
En Düşük
5.371
18:0518,6865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0244
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
18:0519,8389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0393
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8754
En Düşük
19,7573
18:051.078,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,84
|Açılış
|: 1.078,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.083,71
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|12,10
|173.587
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.132.370
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.681.626
|% 10,00
|
|AHGAZ
|79,85
|20.567.923
|% 9,99
|
|PLTUR
|19,49
|70.597.438
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|1.247.380
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|252.955.483
|% -9,95
|
|KAPLM
|123,90
|41.913.947
|% -9,83
|
|IDEAS
|41,80
|36.352.976
|% -9,60
|
|OTTO
|95,00
|3.952.845
|% -9,52
|
|THYAO
|141,80
|5.402.916.803
|% -0,21
|
|ENKAI
|30,70
|5.330.057.709
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|PETKM
|19,63
|3.689.485.321
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|ISCTR
|13,01
|3.434.955.153
|% 1,09
|
|SKBNK
|3,14
|743.542.735
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,11
|2.811.064.093
|% 0,33
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6719
|18,6865
|% 0,13
|
|Euro
|19,8045
|19,8389
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,4245
|22,5370
|% 0,14
|
|Frank
|19,9348
|20,0549
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9541
|4,9789
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,88
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|4,12
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.290
|7.358
|40,00
|
|Yarım
|3.530
|3.599
|21,00
|
|Çeyrek
|1.771
|1.800
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,25
|14,27
|0,13
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|3,36
|