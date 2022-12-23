***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Sermaye Piyasası OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Onaylanan TutarYetkili Organ Karar Tarihi 02.11.2022İhraç Tavanı Tutarı 800.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 09.11.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.12.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin yaptığı başvurusu,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.12.2022 tarih ve 76/1819 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ile 08.11.2022 tarihli başvuru formu ekte yer almaktadır. Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089473BIST