***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.12.2022 16:41
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Onaylanan Tutar
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 800.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin yaptığı başvurusu,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.12.2022 tarih ve 76/1819 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ile 08.11.2022 tarihli başvuru formu ekte yer almaktadır. Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089473
BIST
18:055.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,56
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.457
En Düşük
5.371
18:0518,6865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0244
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
18:0519,8389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0393
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8754
En Düşük
19,7573
18:051.078,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,84
|Açılış
|: 1.078,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.083,71
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|12,10
|173.587
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.132.370
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.681.626
|% 10,00
|
|AHGAZ
|79,85
|20.567.923
|% 9,99
|
|PLTUR
|19,49
|70.597.438
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|1.247.380
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|252.955.483
|% -9,95
|
|KAPLM
|123,90
|41.913.947
|% -9,83
|
|IDEAS
|41,80
|36.352.976
|% -9,60
|
|OTTO
|95,00
|3.952.845
|% -9,52
|
|THYAO
|141,80
|5.402.916.803
|% -0,21
|
|ENKAI
|30,70
|5.330.057.709
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|PETKM
|19,63
|3.689.485.321
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|ISCTR
|13,01
|3.434.955.153
|% 1,09
|
|SKBNK
|3,14
|743.542.735
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,11
|2.811.064.093
|% 0,33
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6719
|18,6865
|% 0,13
|
|Euro
|19,8045
|19,8389
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,4187
|22,5311
|% 0,11
|
|Frank
|19,9271
|20,0471
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9522
|4,9770
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,60
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|3,95
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.288
|7.355
|37,00
|
|Yarım
|3.529
|3.598
|20,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.799
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,69
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,25
|0,11
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|3,35
|