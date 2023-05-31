***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz , NATO Tedarik Ajansı NSPA tarafından düzenlenen Rasyon Paket ihalesinde Teknik ve Ticari şartları karşılayarak 3+2 yıl süresince NATO'nun onaylı tedarikçisi olma hakkı kazanmıştır.Konu ile ilgili sözleşme süreci başlamıştır.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155158BIST