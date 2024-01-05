***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 05.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimizin kısa sürede hızla artırmayı hedef aldığı ihracatına odaklanmak ve bu hedef doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak üzere hisselerinin %100'ü şirketimize ait 1.000.000 TL kuruluş sermayeli Dardanel Dış Ticaret A.Ş. unvanı ile bir şirket kurulmasına,Kuruluşunu müteakip mevcut ihracat organizasyonumuzun bu şirkete aktarılmasına,Karar verilmiştir.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233370BIST