***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2024 19:01
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 oranda hisselerine sahip bulunduğumuz ve tam konsolidasyon olarak mali bilgileri şirketimiz mali tablolarında konsolide edilen satış ve dağıtım şirketimiz Dardanel Dağıtım A.Ş., Milli Savunma Bakanlığı'nın düzenlediği konserve ve hazır yemek ihalesinde toplam bedeli 513,7 milyon TL tutarlı (ihale verenin talebi ile % 20 oranda artabilecektir.) ihale kazanmıştır.
Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240555
BIST
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18:058.044
En Düşük
|Değişim
|: 0,72%
|| 57,55
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
18:0530,0593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0387
|Açılış
|: 30,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,8955
18:0533,0285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0715
|Açılış
|: 32,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,7662
18:051.985,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,08
|Açılış
|: 1.985,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.975,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGROT
|16,94
|301.151.145
|% 10,00
|
|IMASM
|13,64
|228.221.381
|% 10,00
|
|EKOS
|58,90
|1.653.150.532
|% 9,99
|
|ESCOM
|46,46
|37.903.944
|% 9,99
|
|VKING
|31,30
|54.954.561
|% 9,98
|
|DOGUB
|18,48
|199.664.419
|% -8,97
|
|PEGYO
|20,04
|296.198.805
|% -8,91
|
|METUR
|6,79
|55.130.780
|% -7,49
|
|BTCIM
|100,90
|245.647.216
|% -6,66
|
|SELGD
|21,30
|7.367.870
|% -6,08
|
|THYAO
|253,25
|8.802.777.034
|% 0,90
|
|KCHOL
|160,30
|5.910.909.267
|% 3,09
|
|AKBNK
|43,18
|5.682.826.504
|% -0,18
|
|ISCTR
|25,20
|4.732.887.935
|% -2,93
|
|YKBNK
|22,42
|4.323.627.983
|% -2,27
|
|YKBNK
|22,42
|4.323.627.983
|% -2,27
|
|ISCTR
|25,20
|4.732.887.935
|% -2,93
|
|EKGYO
|8,27
|1.193.970.980
|% 0,98
|
|AKBNK
|43,18
|5.682.826.504
|% -0,18
|
|ADESE
|2,26
|277.758.243
|% 9,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0445
|30,0687
|% -0,10
|
|Euro
|32,8592
|32,9738
|% 0,05
|
|Sterlin
|38,1130
|38,3042
|% -0,34
|
|Frank
|34,9445
|35,1550
|% -0,65
|
|Riyal
|7,9846
|8,0246
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,21
|23,25
|% 0,66
|
|Platin
|913,95
|916,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|970,84
|978,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,18
|78,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.054,82
|2.055,09
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59DOFER
Yüzde 6.28 oranında artışla 32.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 497, 210 adet işlem
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17:58PASEU
Yüzde 5.46 oranında artışla 56.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 029, 630 adet işlem
-
17:57BINHO
Yüzde 8.03 oranında artışla 336.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 317, 681 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, ASTOR, KCHOL
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 24 artarak (% 0.58 ) 7, 135