***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 oranda hisselerine sahip bulunduğumuz ve tam konsolidasyon olarak mali bilgileri şirketimiz mali tablolarında konsolide edilen satış ve dağıtım şirketimiz Dardanel Dağıtım A.Ş., Milli Savunma Bakanlığı'nın düzenlediği konserve ve hazır yemek ihalesinde toplam bedeli 513,7 milyon TL tutarlı (ihale verenin talebi ile % 20 oranda artabilecektir.) ihale kazanmıştır.Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240555BIST