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***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.12.2023 19:11
***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***DARDL*** DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
OSMAN NİYAZİ ÖNEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
AŞKIN KURULTAK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
MEHMET ÖNEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 13.05.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
AYŞE ÖNEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.05.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
ZELİHA ÖNEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
MEHMET METE BAŞOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 22.06.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi (Başkan), Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224199


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