***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.03.2022 12:30
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme tadilinin tescil ve ilan edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.11.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
13:482.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 9,10
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.055
En Düşük
2.043
13:4814,9680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1135
|Açılış
|: 14,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,8075
13:4816,4551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1108
|Açılış
|: 16,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,3012
13:48958,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,78
|Açılış
|: 958,66
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler13:48
|FORMT
|1,10
|62.609.771
|% 10,00
|
|GRSEL
|10,96
|18.955.934
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.622.938
|% 9,93
|
|MEPET
|2,27
|9.445.495
|% 8,10
|
|ALKA
|23,82
|24.094.309
|% 7,69
|
|KRSTL
|6,12
|11.177.984
|% -10,00
|
|BRKO
|0,87
|426.388
|% -8,42
|
|ETILR
|6,40
|485.975
|% -5,88
|
|ISSEN
|16,65
|30.949.481
|% -5,24
|
|SKTAS
|2,98
|10.495.435
|% -4,49
|
|KRDMD
|15,41
|2.257.861.623
|% 0,26
|
|THYAO
|26,10
|2.096.383.878
|% 1,40
|
|SISE
|13,56
|1.297.306.728
|% 3,04
|
|EREGL
|34,38
|862.707.036
|% -0,69
|
|KOZAA
|26,36
|714.390.365
|% 3,29
|
|ODAS
|1,53
|265.217.283
|% 1,32
|
|KRDMD
|15,41
|2.257.861.623
|% 0,26
|
|DOHOL
|3,23
|312.324.638
|% 3,53
|
|SISE
|13,56
|1.297.306.728
|% 3,04
|
|THYAO
|26,10
|2.096.383.878
|% 1,40
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9626
|14,9680
|% 0,76
|
|Euro
|16,4371
|16,4551
|% 0,68
|
|Sterlin
|19,5297
|19,6276
|% 0,96
|
|Frank
|16,0294
|16,1259
|% 0,99
|
|Riyal
|3,9783
|3,9983
|% 0,95
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|-5,00
|
|Altın Gr.
|958
|959
|6,49
|
|Cumhuriyet
|6.373
|6.434
|-17,00
|
|Tam
|6.321
|6.481
|-9,17
|
|Yarım
|3.055
|3.135
|-4,43
|
|Çeyrek
|1.532
|1.568
|-2,22
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,85
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,42
|12,43
|0,06
|
|B. Petrol
|113
|113
|3,33
|