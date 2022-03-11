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***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.03.2022 12:30
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine


***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme tadilinin tescil ve ilan edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.11.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
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BIST En Aktif Hisseler13:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FORMT 1,10 62.609.771 % 10,00  
GRSEL 10,96 18.955.934 % 9,93  
GZNMI 20,48 1.622.938 % 9,93  
MEPET 2,27 9.445.495 % 8,10  
ALKA 23,82 24.094.309 % 7,69  
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13:48 Alış Satış %  
Dolar 14,9626 14,9680 % 0,76  
Euro 16,4371 16,4551 % 0,68  
Sterlin 19,5297 19,6276 % 0,96  
Frank 16,0294 16,1259 % 0,99  
Riyal 3,9783 3,9983 % 0,95  
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13:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.992 1.992 -5,00  
Altın Gr. 958 959 6,49  
Cumhuriyet 6.373 6.434 -17,00  
Tam 6.321 6.481 -9,17  
Yarım 3.055 3.135 -4,43  
Çeyrek 1.532 1.568 -2,22  
Gümüş.Ons 25,80 25,85 -0,15  
Gümüş Gr. 12,42 12,43 0,06  
B. Petrol 113 113 3,33  
Seans Raporu 13:48
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