***DNISI* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
25.08.2020 16:16
***DNISI******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş Fiyat tespit raporuna ilişkin analist raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871066
BIST
16:371.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,86
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
16:377,3979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0203
|Açılış
|: 7,4270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4007
En Düşük
7,3558
16:378,7575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0596
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7631
En Düşük
8,6716
16:37458,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,68
|Açılış
|: 458,51
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler16:37
|INTEM
|14,30
|3.947.350
|% 10,00
|
|BFREN
|928,10
|40.867.775
|% 9,99
|
|IZMDC
|19,60
|9.803.441
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.274.817
|% 9,99
|
|SERVE
|7,85
|693.043
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|376.116
|% -9,79
|
|BURCE
|21,40
|1.665.007
|% -6,96
|
|RAYSG
|6,87
|12.632.966
|% -6,53
|
|MERIT
|35,04
|58.937
|% -6,46
|
|AYCES
|42,10
|17.855
|% -6,44
|
|THYAO
|11,38
|1.472.052.270
|% 2,71
|
|PETKM
|4,16
|1.126.053.968
|% 0,48
|
|SASA
|16,08
|1.048.675.227
|% 7,92
|
|TUPRS
|83,55
|648.739.820
|% -0,89
|
|GARAN
|6,84
|623.874.598
|% -1,72
|
|YKBNK
|2,07
|581.997.430
|% -3,27
|
|PETKM
|4,16
|1.126.053.968
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,91
|478.112.510
|% -1,04
|
|GSRAY
|2,97
|537.747.784
|% 1,71
|
|BJKAS
|3,08
|439.148.960
|% -3,14
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3948
|7,3979
|% 0,28
|
|Euro
|8,7501
|8,7575
|% 0,69
|
|Sterlin
|9,7021
|9,7508
|% 0,93
|
|Frank
|8,1160
|8,1649
|% 0,68
|
|Riyal
|1,9666
|1,9764
|% 0,23
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-2,06
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,25
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|-21,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|-22,69
|
|Yarım
|1.464
|1.503
|-10,97
|
|Çeyrek
|734
|751
|-5,49
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,54
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|46,36
|46,36
|0,72
|
Seans Raporu
16:37
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16:46
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