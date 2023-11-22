***DOBUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.11.2023 18:42
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DOBUR.E payları 23/11/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/12/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219428
BIST
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18:007.987
En Düşük
|Değişim
|: -0,74%
|| -59,59
|Açılış
|: 8.055
|
|Önceki Kapanış
|: 8.047
|
7.985
En Yüksek
8.060
18:0028,8604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0829
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8604
En Düşük
28,7116
18:0031,3764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0691
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,4804
En Düşük
31,2912
18:001.844,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,95
|Açılış
|: 1.844,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.849,77
|
1.858,94
En Düşük
1.843,76
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AZTEK
|156,20
|303.444.660
|% 10,00
|
|BAGFS
|35,42
|258.059.831
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.949,00
|176.948.283
|% 9,99
|
|TARKM
|732,00
|694.912.940
|% 9,99
|
|PKENT
|258,25
|61.848.691
|% 9,99
|
|PEGYO
|13,87
|619.641.405
|% -9,99
|
|DAPGM
|69,10
|107.176.246
|% -9,97
|
|BYDNR
|35,66
|290.493.632
|% -8,61
|
|MANAS
|9,65
|170.733.396
|% -7,92
|
|EMNIS
|122,00
|2.318.915
|% -7,58
|
|THYAO
|262,00
|9.218.362.046
|% -2,42
|
|TUPRS
|155,60
|6.204.705.502
|% 0,71
|
|ASELS
|46,20
|3.935.510.770
|% -0,56
|
|AKBNK
|30,88
|2.657.464.500
|% -0,19
|
|REEDR
|29,50
|2.651.327.032
|% 2,36
|
|EKGYO
|7,56
|1.736.585.604
|% -0,79
|
|SKBNK
|7,29
|1.319.954.063
|% -3,19
|
|YKBNK
|17,17
|2.343.204.361
|% -0,41
|
|ZOREN
|5,05
|650.162.018
|% -0,98
|
|ISCTR
|21,20
|2.390.610.292
|% -0,47
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8065
|28,8604
|% 0,29
|
|Euro
|31,3608
|31,3764
|% -0,22
|
|Sterlin
|35,8747
|36,0546
|% -0,26
|
|Frank
|32,4707
|32,6663
|% 0,11
|
|Riyal
|7,6650
|7,7035
|% 0,19
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,59
|23,63
|% 0,66
|
|Platin
|924,92
|926,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.050,81
|1.054,43
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,62
|80,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.990,76
|1.991,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
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17:59GLRYH
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 686, 244 adet işlem
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17:58PEGYO
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 13.87 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 538, 287 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 8, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 51 altında . İşlem hacmi 76, 134.00 milyon TL de
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17:57YAPRK
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 211.90 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 697 adet işlem
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17:56INFO
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 15.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 711, 868 adet işlem