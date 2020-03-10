***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 13:16
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825999
BIST
13:38106.598
En Yüksek
|Değişim
|: 2,97%
|| 3.073,94
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.671
En Düşük
105.131
13:386,1187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0281
|Açılış
|: 6,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
13:386,9441
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -0,0857
|Açılış
|: 6,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
13:38325,90
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -5,91
|Açılış
|: 325,90
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|5.778.932
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.399.669
|% 14,73
|
|GSDDE
|2,39
|3.302.126
|% 12,21
|
|CRFSA
|6,54
|24.505.239
|% 11,99
|
|GARFA
|4,52
|18.865.312
|% 11,60
|
|OYAYO
|5,62
|716.044
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|3.745
|% -5,13
|
|EMNIS
|2,21
|12.966
|% -4,33
|
|EKIZ
|1,12
|74.149
|% -4,27
|
|TUKAS
|11,50
|607.679
|% -4,17
|
|THYAO
|10,88
|460.832.856
|% 4,82
|
|ASELS
|28,54
|417.363.968
|% 2,81
|
|GARAN
|9,64
|262.844.941
|% 5,01
|
|YKBNK
|2,40
|220.416.075
|% 4,80
|
|EREGL
|8,92
|119.665.145
|% 4,57
|
|YKBNK
|2,40
|220.416.075
|% 4,80
|
|ODAS
|1,93
|107.144.358
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,30
|68.584.467
|% 3,17
|
|THYAO
|10,88
|460.832.856
|% 4,82
|
|KARSN
|1,72
|72.818.276
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9518
|7,9917
|% -1,04
|
|Frank
|6,5135
|6,5528
|% -1,48
|
|Riyal
|1,6230
|1,6311
|% -0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.659
|-21,99
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-6,06
|
|Cumhuriyet
|2.162
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.150
|2.204
|-19,00
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-9,19
|
|Çeyrek
|521
|533
|-4,60
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,11
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,00
|
|B. Petrol
|37,50
|37,50
|3,14
|