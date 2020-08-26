***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.08.2020 17:46
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871281
BIST
17:421.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
17:427,3886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
17:428,7306
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0160
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6628
17:42460,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,13
|Açılış
|: 460,57
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
461,69
En Düşük
450,22
BIST En Aktif Hisseler17:42
|CRDFA
|7,59
|19.429.728
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,94
|87.720.407
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|17.571.217
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.426.823
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.357.537
|% 10,00
|
|PKENT
|700,00
|463.020
|% -7,89
|
|CEOEM
|4,04
|27.934.403
|% -6,48
|
|BURCE
|19,99
|1.814.366
|% -5,97
|
|DGGYO
|12,75
|107.645.897
|% -5,83
|
|SASA
|15,28
|868.229.125
|% -5,09
|
|SISE
|6,21
|2.276.014.737
|% 3,85
|
|PETKM
|3,98
|997.000.805
|% -3,16
|
|GARAN
|6,80
|914.910.296
|% 0,44
|
|SASA
|15,28
|868.229.125
|% -5,09
|
|GUSGR
|6,51
|816.500.730
|% 4,49
|
|SISE
|6,21
|2.276.014.737
|% 3,85
|
|PETKM
|3,98
|997.000.805
|% -3,16
|
|YKBNK
|2,05
|446.686.353
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,86
|359.984.807
|% -1,06
|
|TRKCM
|4,08
|755.547.835
|% 2,77
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3822
|7,3886
|% -0,02
|
|Euro
|8,7239
|8,7306
|% -0,18
|
|Sterlin
|9,7232
|9,7719
|% 0,28
|
|Frank
|8,0972
|8,1460
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9635
|1,9734
|% -0,11
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|8,42
|
|Altın Gr.
|461
|462
|3,12
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,88
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,11
|
|B. Petrol
|46,42
|46,42
|0,13
|