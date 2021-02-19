***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2021 13:41
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911020
BIST
14:501.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,79
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.562
En Düşük
1.550
14:506,9768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0124
|Açılış
|: 6,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9528
14:508,4708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0377
|Açılış
|: 8,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
14:50397,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,35
|Açılış
|: 397,42
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler14:48
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|VERTU
|33,90
|5.482.817
|% 9,99
|
|HEKTS
|34,86
|310.504.790
|% 9,97
|
|LINK
|38,82
|19.115.753
|% 9,97
|
|TMPOL
|21,06
|22.983.000
|% 9,97
|
|ARTI
|6,48
|1.590.127
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.033.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|217,60
|2.550.439
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,71
|338.559
|% -9,93
|
|BRMEN
|3,09
|951.938
|% -9,91
|
|SASA
|53,60
|1.678.069.485
|% 7,63
|
|KOZAL
|147,30
|1.427.724.378
|% -3,16
|
|GUBRF
|81,60
|1.351.465.770
|% 6,67
|
|KARSN
|5,39
|859.423.582
|% 5,48
|
|GARAN
|9,23
|686.707.380
|% -1,07
|
|KARSN
|5,39
|859.423.582
|% 5,48
|
|SKBNK
|1,47
|234.495.082
|% -1,34
|
|IHLAS
|1,14
|165.755.644
|% -1,72
|
|ODAS
|4,00
|511.214.305
|% -1,72
|
|PETKM
|5,19
|648.319.821
|% 1,57
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9739
|6,9772
|% 0,18
|
|Euro
|8,4656
|8,4707
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,7446
|9,7934
|% 0,31
|
|Frank
|7,7804
|7,8273
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8565
|1,8658
|% 0,18
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-6,17
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,17
|
|Cumhuriyet
|2.641
|2.681
|-11,00
|
|Tam
|2.631
|2.697
|-6,44
|
|Yarım
|1.271
|1.305
|-3,12
|
|Çeyrek
|638
|652
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,97
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,02
|
|B. Petrol
|62,74
|62,74
|-1,19
|
Seans Raporu
14:48
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15:02ENJSA
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14:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 52 kaybederek (% -0.22 ) 1, 602
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14:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KARSN, SKBNK, TRKCM
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14:58XU100
Endeks 1, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 19, 935.00 milyon TL de