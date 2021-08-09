***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.08.2021 16:56
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOBUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956091
BIST
17:081.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,30
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
17:088,6491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0335
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
17:0810,1709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0162
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
17:08482,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -6,10
|Açılış
|: 481,71
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler17:08
|SELGD
|5,61
|19.543.528
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|573.875.655
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|100.553.287
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.643.789
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.608.400
|% 9,98
|
|FADE
|10,98
|98.232.225
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.965.534
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,77
|50.826.833
|% -8,95
|
|DAGHL
|15,53
|29.449.323
|% -8,91
|
|DOBUR
|15,70
|727.616
|% -8,88
|
|GARAN
|9,20
|1.214.002.602
|% -0,33
|
|SISE
|8,25
|1.088.159.822
|% 3,13
|
|KRDMD
|7,96
|699.865.332
|% -0,50
|
|THYAO
|12,89
|575.107.878
|% 0,47
|
|GENIL
|14,30
|573.875.655
|% 10,00
|
|ZRGYO
|1,59
|400.815.943
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|470.981.694
|% 0,00
|
|SISE
|8,25
|1.088.159.822
|% 3,13
|
|GARAN
|9,20
|1.214.002.602
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,96
|699.865.332
|% -0,50
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6473
|8,6491
|% 0,39
|
|Euro
|10,1614
|10,1709
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,9405
|12,0004
|% 0,21
|
|Frank
|9,3703
|9,4267
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2960
|2,3075
|% 0,23
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-26,39
|
|Altın Gr.
|482
|483
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|-33,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|-32,83
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|-15,88
|
|Çeyrek
|775
|792
|-7,95
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,17
|
|B. Petrol
|68,63
|68,63
|-2,07
|