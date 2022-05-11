***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 10:03
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029053
BIST
10:152.495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,97
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.488
10:1515,3057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0594
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,3880
En Düşük
15,2421
10:1516,2019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1194
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,2682
En Düşük
16,0616
10:15908,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,22
|Açılış
|: 908,63
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,14
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler10:13
|ULUUN
|10,38
|15.663.015
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|3.260.422
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|20.293.614
|% 9,74
|
|ARASE
|97,05
|20.844.648
|% 6,82
|
|KLMSN
|11,16
|10.571.281
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|679.860
|% -9,99
|
|CUSAN
|9,88
|7.417.256
|% -9,94
|
|ARSAN
|4,36
|20.776.036
|% -9,17
|
|ETILR
|8,49
|5.513.430
|% -6,81
|
|KRDMD
|16,54
|383.428.844
|% -0,18
|
|THYAO
|42,44
|307.749.024
|% 0,57
|
|SAHOL
|20,94
|247.595.351
|% 2,15
|
|KOZAL
|187,70
|216.217.868
|% 1,35
|
|EREGL
|34,64
|202.400.102
|% 0,06
|
|DOHOL
|3,77
|145.819.959
|% -1,82
|
|EKGYO
|2,76
|94.510.262
|% -0,36
|
|KRDMD
|16,54
|383.428.844
|% -0,18
|
|VAKBN
|4,49
|79.821.529
|% -2,18
|
|YKBNK
|4,85
|78.453.419
|% 0,00
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3000
|15,3090
|% 0,41
|
|Euro
|16,1691
|16,1897
|% 0,67
|
|Sterlin
|18,7959
|18,8902
|% 0,27
|
|Frank
|15,3336
|15,4260
|% 0,40
|
|Riyal
|4,0623
|4,0827
|% 0,11
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|10,84
|
|Altın Gr.
|906
|907
|4,15
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,19
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,26
|
Seans Raporu
10:13
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