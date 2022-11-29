***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:50
***DOBUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOBUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082842
BIST
13:524.928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 4,28
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
13:5218,6387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0128
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
13:5219,3386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0802
|Açılış
|: 19,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
13:521.052,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 10,13
|Açılış
|: 1.052,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler13:52
|PKENT
|180,40
|72.072.626
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|94.401.421
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.007.602
|% 10,00
|
|TETMT
|291,90
|19.461.658
|% 9,98
|
|SNICA
|29,32
|713.726.521
|% 9,98
|
|PRDGS
|15,95
|80.007.108
|% -8,33
|
|BAYRK
|9,83
|47.764.977
|% -6,91
|
|EDIP
|8,68
|72.011.348
|% -6,26
|
|SEGYO
|3,30
|224.562.136
|% -6,25
|
|ZEDUR
|36,56
|1.207.211
|% -5,04
|
|THYAO
|117,50
|6.634.238.014
|% 2,09
|
|SISE
|39,04
|4.836.583.277
|% -3,17
|
|YKBNK
|11,97
|2.806.250.968
|% 0,59
|
|KRDMD
|14,79
|2.785.989.962
|% 3,35
|
|EKGYO
|7,27
|2.774.240.731
|% 5,06
|
|EKGYO
|7,27
|2.774.240.731
|% 5,06
|
|SKBNK
|2,75
|706.727.858
|% 0,73
|
|YKBNK
|11,97
|2.806.250.968
|% 0,59
|
|KRDMD
|14,79
|2.785.989.962
|% 3,35
|
|TSKB
|4,03
|769.502.674
|% 0,75
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6349
|18,6387
|% 0,07
|
|Euro
|19,3319
|19,3386
|% 0,42
|
|Sterlin
|22,3420
|22,4540
|% 0,70
|
|Frank
|19,5652
|19,6831
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,02
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|16,39
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|10,13
|
|Cumhuriyet
|7.008
|7.108
|14,00
|
|Tam
|7.030
|7.089
|53,00
|
|Yarım
|3.410
|3.466
|26,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.732
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,30
|21,34
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,78
|12,80
|0,25
|
|B. Petrol
|86,11
|86,11
|2,22
|