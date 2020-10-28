***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 41.251.987 61.944.316 14.734.169 17.595.185Satışların Maliyeti16 -30.271.882 -38.803.710 -10.123.175 -12.645.932TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.980.105 23.140.606 4.610.994 4.949.253BRÜT KAR (ZARAR)10.980.105 23.140.606 4.610.994 4.949.253Genel Yönetim Giderleri17 -6.566.971 -6.411.613 -2.133.159 -2.065.742Pazarlama Giderleri17 -13.423.582 -20.100.104 -4.407.655 -5.062.412Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 7.754.598 5.481.405 3.304.595 1.353.976Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -1.828.311 -2.769.880 -667.837 -1.036.004ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.084.161 -659.586 706.938 -1.860.929Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 2.542 5.896 254 2.563Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 0 -394 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.081.619 -654.084 707.192 -1.858.366Finansman Giderleri20 -191.247 -1.610.674 553.836 -483.739SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.272.866 -2.264.758 1.261.028 -2.342.105Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri615.964 420.079 -481.321 443.720Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 615.964 420.079 -481.321 443.720SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.656.902 -1.844.679 779.707 -1.898.385DÖNEM KARI (ZARARI)-2.656.902 -1.844.679 779.707 -1.898.385Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-2.656.902 -1.844.679 779.707 -1.898.385Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)pay başına kazanç (kayıp) 23 -0,13600000 -0,09400000 0,04000000 -0,09700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.157.385 6.292.053Dönem Karı (Zararı)-2.656.902 -1.844.679Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.656.902 -1.844.679Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.960.717 5.941.643Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 4.088.369 3.447.233Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler623.263 480.534Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 623.263 480.534Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.211.691 2.153.756Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 2.049.632 1.910.563Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11 -423.256 280.368Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -237.660 -959.978Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -51.954 1.379.638Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri16.602 -4.242Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-150.244 -135.050Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler79.156 5.333Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -615.964 -420.079Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.542 -5.502Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -2.542 -5.502İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.099.964 2.816.999Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.748.347 -799.387İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)56.037 -300.019İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.692.310 -499.368Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.327.140 -200.470İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.327.140 -200.470Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-288.198 246.028Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-340.911 11.094Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler148.237 2.661.219İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.209.174 2.043.538İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.060.937 617.681Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler147.251 -518.229Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)147.251 -518.229Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.012.378 1.416.744İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.012.378 1.416.744Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.403.779 6.913.963Alınan Faiz245.322 949.326Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -1.491.716 -2.238.697Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 0 667.461YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-153.612 -131.055Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.542 10.748Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.542 10.748Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-156.154 -141.803Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -156.154 -141.803FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.774.610 -3.478.369Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-525.820 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-525.820 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -4.248.790 -3.478.369YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.229.163 2.682.629Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.229.163 2.682.629DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 21.774.890 21.779.162DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 26.004.053 24.461.791Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 26.018.273 21.796.772Ticari Alacaklar16.168.147 24.389.513İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 99.785 154.930İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 16.068.362 24.234.583Stoklar6 1.231.103 942.905Peşin Ödenmiş Giderler1.000.290 659.379İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler14 1.000.290 659.379Diğer Dönen Varlıklar1.796.469 459.329İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 1.796.469 459.329ARA TOPLAM46.214.282 48.247.898TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR46.214.282 48.247.898DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar2.484 12.484İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 2.484 12.484Maddi Duran Varlıklar641.334 708.464Binalar7 67.524 69.229Mobilya ve Demirbaşlar7 557.623 615.380Özel Maliyetler7 16.187 23.855Kullanım Hakkı Varlıkları9 2.497.410 5.863.814Maddi Olmayan Duran Varlıklar138.765 316.698Diğer Haklar8 33.387 40.810Bilgisayar Yazılımları8 105.378 275.888Ertelenmiş Vergi Varlığı22 4.891.835 4.275.871TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.171.828 11.177.331TOPLAM VARLIKLAR54.386.110 59.425.229KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 525.820İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 525.820Banka Kredileri10 0 525.820Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.523.217 3.905.951İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.520.439 3.878.027Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 2.520.439 3.878.027İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.778 27.924Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 2.778 27.924Ticari Borçlar12.899.878 12.735.039İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 2.585.989 1.397.255İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 10.313.889 11.337.784Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 4.000.570 2.924.081Diğer Borçlar490.753 280.998İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 490.753 280.998Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler2.779.072 2.616.242Diğer Sözleşme Yükümlülükleri14 2.779.072 2.616.242Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)265.353 66.850İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 265.353 66.850Kısa Vadeli Karşılıklar4.296.529 3.940.492Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 3.070.027 2.403.680Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.226.502 1.536.812ARA TOPLAM27.255.372 26.995.473TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.255.372 26.995.473UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar33.658 2.551.764İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar33.658 2.542.917Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 33.658 2.542.917İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 8.847Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 0 8.847Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler22.259 37.838Diğer Sözleşme Yükümlülükleri14 22.259 37.838Uzun Vadeli Karşılıklar7.829.058 7.937.489Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 7.829.058 7.937.489TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.884.975 10.527.091TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER35.140.347 37.522.564ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.245.763 21.902.665Ödenmiş Sermaye15 19.559.175 19.559.175Sermaye Düzeltme Farkları15 -2.623.921 -2.623.921Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.916.942 -3.916.942Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.916.942 -3.916.942Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -3.916.942 -3.916.942Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.676.415 7.676.415Yasal Yedekler15 7.676.415 7.676.415Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.207.938 3.689.308Net Dönem Karı veya Zararı-2.656.902 -2.481.370TOPLAM ÖZKAYNAKLAR19.245.763 21.902.665TOPLAM KAYNAKLAR54.386.110 59.425.229Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -3.281.703 -3.281.703 -3.281.703 7.676.415 1.209.490 2.479.818 3.689.308 25.019.274 0 25.019.274Transferler2.479.818 -2.479.818 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.844.679 -1.844.679 -1.844.679 0 -1.844.679Dönem Karı (Zararı)-1.844.679 -1.844.679 -1.844.679 0 -1.844.679Dönem Sonu Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -3.281.703 -3.281.703 -3.281.703 7.676.415 3.689.308 1.844.679 1.844.629 23.174.595 0 23.174.595Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 3.689.308 -2.481.370 1.207.938 21.902.665 0 21.902.665Transferler-2.481.370 2.481.370 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.656.902 -2.656.902 -2.656.902 0 -2.656.902Dönem Karı (Zararı)-2.656.902 -2.656.902 -2.656.902 0 -2.656.902Dönem Sonu Bakiyeler15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 1.207.938 -2.656.902 -1.448.964 19.245.763 0 19.245.763Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-2.656.902 -1.844.679 779.707 -1.898.385DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya ZSınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.656.902 -1.844.679 779.707 -1.898.385Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-2.656.902 -1.844.679 779.707 -1.898.385http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884691BIST