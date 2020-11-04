***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı ve Esas Sözleşme Tadili SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 20, 22, 27SPK Başvuru Tarihi 04.11.2020Ek AçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesinin, "Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin, "Kesin Kuruluş Tarihi ve Müddet" başlıklı 5'inci maddesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 8'inci maddesinin, "Genel Kurulun Yetki ve Görevleri" başlıklı 9'uncu maddesinin, "Yönetim Kurulunun Oluşumu" başlıklı 10'uncu maddesinin, "Başkan ve Başkan Yardımcısı" başlıklı 13'üncü maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14'üncü maddesinin, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 16'ncı maddesinin, "Temsil" başlıklı 20'nci maddesinin, "Denetim" başlıklı 22'nci maddesinin ve "Yasal Hükümler ve İzinler" başlıklı 27'nci maddesinin tadil metninde yer alan yeni şekilleriyle değiştirilmesine,ilişkin SPK başvurusu 04.11.2020 (bugün) yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 DOBUR Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886259BIST