***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMELİH CEM BAŞAR Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, İcra Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklığında Yönetim Kurulu ÜyeliğiAYŞE DİDEM KURUCU Finans Direktörü, İcra Kurulu Üyesi, İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finans Direktörlüğü, İcra Kurulu Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği -ALİ ERMAN İLERİ Reklam ve Etkinlik Grup Başkanı, İcra Kurulu Üyesi Yönetici Etkinlik ve Proje Direktörü -MEMDUHA MELDA NARMANLI ÇİMEN Yayın Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Yönetici Yayın Direktörü -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140484BIST