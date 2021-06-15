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***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

15.06.2021 16:15



***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz'un, 15.06.2021 tarihli (bugün) toplantısında
2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere
-Denetimden Sorumlu Komite başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesine
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE 
ADI SOYADI                GÖREVİ
-Jochen CZELECZ      Başkan
-Gündüz KÖSEMEN   Üye
-Kurumsal Yönetim Komitesi başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesine
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
ADI SOYADI                GÖREVİ
-Gündüz KÖSEMEN   Başkan
-Jochen CZELECZ       Üye
-Hakan KAYA              Üye
-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,
-Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde yeniden teşkiline,
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
ADI SOYADI                GÖREVİ
-Gündüz KÖSEMEN   Başkan
-Jochen CZELECZ       Üye
-Ahmet TOKSOY          Üye
-Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine, karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942404


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