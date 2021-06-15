***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
15.06.2021 16:15
***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un, 15.06.2021 tarihli (bugün) toplantısında
2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere
-Denetimden Sorumlu Komite başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesine
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
ADI SOYADI GÖREVİ
-Jochen CZELECZ Başkan
-Gündüz KÖSEMEN Üye
-Kurumsal Yönetim Komitesi başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesine
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
ADI SOYADI GÖREVİ
-Gündüz KÖSEMEN Başkan
-Jochen CZELECZ Üye
-Hakan KAYA Üye
-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,
-Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde yeniden teşkiline,
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
ADI SOYADI GÖREVİ
-Gündüz KÖSEMEN Başkan
-Jochen CZELECZ Üye
-Ahmet TOKSOY Üye
-Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942404
BIST