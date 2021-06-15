***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un, 15.06.2021 tarihli (bugün) toplantısında2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere-Denetimden Sorumlu Komite başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesineDENETİMDEN SORUMLU KOMİTEADI SOYADI GÖREVİ-Jochen CZELECZ Başkan-Gündüz KÖSEMEN Üye-Kurumsal Yönetim Komitesi başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesineKURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİADI SOYADI GÖREVİ-Gündüz KÖSEMEN Başkan-Jochen CZELECZ Üye-Hakan KAYA Üye-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,-Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde yeniden teşkiline,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİADI SOYADI GÖREVİ-Gündüz KÖSEMEN Başkan-Jochen CZELECZ Üye-Ahmet TOKSOY Üye-Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942404BIST