***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un, 24.04.2023 tarihli (bugün) toplantısında-Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak 'İcra Kurulu Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkilineYÜRÜTME KOMİTESİ (İCRA KURULU)ADI SOYADI GÖREVİ1 Melih Cem BAŞAR Başkan2 Ayşe Didem KURUCU Mali İşlerden Sorumlu Üye3 Ali Erman İLERİ Etkinlik ve Reklam İşlerinden Sorumlu Üye4 Memduha Melda NARMANLI ÇİMEN Yazı İşlerinden Sorumlu Üye-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği' ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ‘Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere ilgili Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,DENETİMDEN SORUMLU KOMİTEADI SOYADI GÖREVİ1 Jochen CZELECZ Başkan2 Gündüz KÖSEMEN ÜyeKURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİADI SOYADI GÖREVİ1 Gündüz KÖSEMEN Başkan2 Jochen CZELECZ Üye3 Hakan KAYA ÜyeRİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİADI SOYADI GÖREVİ1 Gündüz KÖSEMEN Başkan2 Jochen CZELECZ Üye3 Ahmet TOKSOY Üye-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.5.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi düzenlemesi kapsamında ‘Aday Gösterme Komitesi' ve ‘Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmesine,-Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140483BIST