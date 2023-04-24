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***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

24.04.2023 16:07
***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz'un, 24.04.2023 tarihli (bugün) toplantısında
-Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak 'İcra Kurulu Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline
YÜRÜTME KOMİTESİ (İCRA KURULU)
      ADI SOYADI                                            GÖREVİ 
1   Melih Cem BAŞAR                                    Başkan                              
2   Ayşe Didem KURUCU                                Mali İşlerden Sorumlu Üye                               
3   Ali Erman İLERİ                                        Etkinlik ve Reklam İşlerinden Sorumlu Üye                                          
4   Memduha Melda NARMANLI ÇİMEN         Yazı İşlerinden Sorumlu Üye       
-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği' ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak  Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak ‘Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere ilgili Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE 
     ADI SOYADI                         GÖREVİ 
1   Jochen CZELECZ                 Başkan
2   Gündüz KÖSEMEN               Üye
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
    ADI SOYADI                      GÖREVİ 
1  Gündüz KÖSEMEN             Başkan
2  Jochen CZELECZ               Üye
3  Hakan KAYA                       Üye
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ 
     ADI SOYADI                      GÖREVİ 
1   Gündüz KÖSEMEN            Başkan
2   Jochen CZELECZ               Üye
3   Ahmet TOKSOY                 Üye
-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.5.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi düzenlemesi kapsamında ‘Aday Gösterme Komitesi' ve ‘Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmesine,
-Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140483


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