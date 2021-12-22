***DOBUR* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
22.12.2021 08:31
***DOBUR******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Şirketimiz, müşterek yönetime tabi ortaklığı Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. hisselerinde 21.12.2021 tarihinde, 98,65 – 99,60 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 99,13 TL) 10.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. sermayesindeki payımız 21.12.2021 tarihi itibariyle %40,08 olmuştur. Yapmış olduğumuz işlemlere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
21/12/2021 10.000 10.000 7.848.920 7.838.920 % 40,13 % 40,13 % 40,08 % 40,08
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985339
BIST
13:271.821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 16,99
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
13:2711,4907
En Yüksek
|Değişim
|: -5,74%
|| -0,6992
|Açılış
|: 11,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,2875
13:2713,0964
En Yüksek
|Değişim
|: -5,37%
|| -0,7437
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,7828
13:27667,46
En Yüksek
|Değişim
|: -5,70%
|| -40,34
|Açılış
|: 667,46
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler13:26
|PENTA
|359,70
|28.663.879
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.535.901
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|8.324.703
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|4.188.329
|% 9,86
|
|UFUK
|20,96
|44.721
|% 9,80
|
|DZGYO
|2,34
|83.122.672
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.057.916
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|1.198.131
|% -9,97
|
|PRKAB
|44,94
|9.888.877
|% -9,94
|
|NIBAS
|10,88
|6.716.931
|% -9,93
|
|GARAN
|11,90
|2.115.813.885
|% 0,17
|
|SISE
|13,25
|1.479.202.927
|% -0,23
|
|EREGL
|25,86
|1.244.003.478
|% 1,65
|
|KRDMD
|9,16
|991.539.737
|% -1,51
|
|TUPRS
|147,00
|942.649.176
|% -1,80
|
|YKBNK
|3,53
|641.719.878
|% 1,44
|
|GARAN
|11,90
|2.115.813.885
|% 0,17
|
|SISE
|13,25
|1.479.202.927
|% -0,23
|
|KRDMD
|9,16
|991.539.737
|% -1,51
|
|DOHOL
|2,79
|289.913.372
|% 0,36
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,4871
|11,5382
|% -5,35
|
|Euro
|13,0467
|13,1060
|% -5,30
|
|Sterlin
|15,3386
|15,4155
|% -5,63
|
|Frank
|12,4113
|12,4861
|% -6,11
|
|Riyal
|3,0441
|3,0593
|% -6,04
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|0,01
|
|Altın Gr.
|666
|667
|-41,21
|
|Cumhuriyet
|4.469
|4.537
|-368,00
|
|Tam
|4.423
|4.540
|-398,48
|
|Yarım
|2.138
|2.196
|-192,76
|
|Çeyrek
|1.072
|1.098
|-96,38
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,41
|8,43
|-0,53
|
|B. Petrol
|75,12
|75,12
|-0,16
|