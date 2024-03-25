***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [DOCO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDO-CO' nun Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine tahsisli 2.500 adet yeni pay ihracı nedeniyle ödenmiş sermayesini temsil eden pay adedinin 10.958.453' ten 10.960.953' e yükseltilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmiş olduğu bildirildiğinden, 26.03.2024 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 10.960.953, fiili dolaşımdaki pay oranı %3 olarak dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262031BIST