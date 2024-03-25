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***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu

25.03.2024 16:18
***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu


***DOCO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )

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Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu

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DO-CO' nun Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine tahsisli 2.500 adet yeni pay ihracı nedeniyle ödenmiş sermayesini temsil eden pay adedinin 10.958.453' ten 10.960.953' e yükseltilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmiş olduğu bildirildiğinden, 26.03.2024 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 10.960.953, fiili dolaşımdaki pay oranı %3 olarak dikkate alınacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262031


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Paladyum 1.022,28 1.024,65 % 0,66  
Brent Pet. 85,82 85,82 % 0,66  
Altın Ons 2.179,02 2.179,38 % 0,66  
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