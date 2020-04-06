***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2020 15:43
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dünya çapında yayılan Koronavirüs (Covid – 19) etkilerini azaltmaya yönelik alınan kademeli önlemler çerçevesinde, başta Avrupa ve diğer ülkelerdeki müşteri ve tedarikçilerimizde ortaya çıkan fabrika duruş, sipariş düşüş ve ertelemelerine istinaden Şirketimizin Orhangazi tesislerinde devam eden üretime ara verilmesi süreci 13 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Manisa tesislerinde üretim , sağlık ve koruyucu tedbirler alınarak kısmen devam edecektir. Bu süre zarfında müşterilerimizin ihtiyaçlarını Avrupa nezdindeki konsinye depolarımızdan ve sevkiyatlarımızdan karşılanmaya yönelik işlemlerimiz devam edecektir.
Mevcut durum itibarıyla uzaktan çalışma modeliyle iş sürekliliği planı doğrultusunda iş süreçleri yürütülmektedir. Zorunlu görevler ve kısmi üretim nedeniyle şirkette bulunması gereken kişiler sıkı sağlık ve güvenlik tedbirleri altında, dönüşümlü olarak faliyetleri sürmektedir. Diğer yandan, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca sağlanan "Kısa Çalışma Ödeneği"nden çalışanlarımızın yararlanabilmesi amacıyla Yönetim Kurulumuzun 01.04.2020 tarihli kararıyla başlatılan süreç devam etmektedir.
Konuyla ilgili önemli gelişmeler vuku'unda yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835188
BIST
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BIST En Aktif Hisseler
|OSTIM
|1,65
|33.980.828
|% 10,00
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|GSRAY
|2,20
|195.909.136
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.847.773
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.853.253
|% 10,00
|
|BURVA
|14,41
|279.862
|% 10,00
|
|MTRYO
|2,52
|39.261.983
|% -9,68
|
|INFO
|5,79
|24.790.843
|% -9,39
|
|RALYH
|7,34
|2.155.471
|% -8,25
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|GARAN
|7,76
|617.975.109
|% 2,92
|
|SASA
|9,26
|549.990.666
|% 9,98
|
|THYAO
|9,17
|544.208.727
|% 2,69
|
|PETKM
|3,45
|494.293.653
|% 1,17
|
|ASELS
|23,76
|393.855.963
|% 2,41
|
|IHLGM
|1,07
|156.520.361
|% 7,00
|
|PETKM
|3,45
|494.293.653
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,87
|250.438.438
|% 2,75
|
|KARSN
|1,38
|138.531.565
|% 5,34
|
|GSRAY
|2,20
|195.909.136
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2781
|8,3196
|% 0,49
|
|Frank
|6,8803
|6,9218
|% 0,28
|
|Riyal
|1,7917
|1,8006
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.650
|30,71
|
|Altın Gr.
|358
|359
|8,36
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,62
|14,65
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|0,07
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|B. Petrol
|33,30
|33,30
|-0,81
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