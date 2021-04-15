***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
15.04.2021 18:26
***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/04/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Seramik sağlık gereçleri, armatür ve tamamlayıcı ürünleri, banyo mobilya ve aksesuarları, küvet ve duş tekneleri üretmek ve satmak.
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
112.830.900 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15/04/2021
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
11.615.859,36 TL
Beher Pay Fiyatı
0,1797 TL (1 pay = 1 kuruş)
Toplam Tutar
208.755.000 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
10,29
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
6,63
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0 (*)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Holding olarak yapılanan şirketimizin faaliyetlerine doğrudan etkisi bulunmamakta, iştirak ilişkisi sona ermektedir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
TFRS esasına göre vergi öncesi kar yaklaşık 16.307.876 TL olarak hesaplanmıştır. (**)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Pay satış işlemi sonucunda oluşacak karın %75'lik kısmı, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla beş (5) yıl boyunca özel fon hesabında tutulacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.04.2021
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Eczacıbaşı Holding A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Ana Ortağı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu baz alınarak belirlenmiştir. (***)
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
09.04.2021, 202102K10106749
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
EYAP'ın toplam hisse değeri 1,844 milyon TL ile 2,263 milyon TL aralığında hesaplanmış, makul hisse değeri olarak bu değer bandının orta noktası 2,027,720 bin TL belirlenmiştir.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Bugün (15 Nisan 2021) toplanan Yönetim Kurulumuz
- Şirketimizin %10,29 oranında pay sahibi olduğu Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("EYAP") 'nin tamamı ödenmiş her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerli, toplamda 1.161.585.936 (birmilyar yüzaltmışbirmilyon beşyüzseksenbeşbin dokuzyüzotuzaltı) adet payının Eczacıbaşı Holding A.Ş'ye satılmasına,
- Pay satış bedelinin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanan 09.04.2021 tarihli değerleme raporu dikkate alınarak 208.755.000 TL olarak belirlenmesine,
karar vermiştir.
Satış Bedeli'nin tamamı, peşin ve nakit olarak tahsil edilmiştir.
(*) Holding olarak yapılanan Şirketimizin herhangi bir mal veya hizmet üretim faaliyeti olmadığından hasılatı bulunmamakta olup, son yıllık finansal tablolara göre söz konusu iştirakimizden elde edilen gelirin, sürdürülen faaliyetler dönem net karına etki eden tüm gelir kalemlerinin toplamına oranı % 1,02'dir
(**) EYAP, TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarımızda "Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar" olarak sınıflandırıldığı için satış sonucu oluşan kar, TFRS mali tablolarında özkaynaklar içerisinde geçmiş yıl karlarına aktarılarak muhasebeleştirilecektir.
(***) Değerleme raporu özeti ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928623
BIST