***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***ECZYT*** ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi15/04/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıEczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSeramik sağlık gereçleri, armatür ve tamamlayıcı ürünleri, banyo mobilya ve aksesuarları, küvet ve duş tekneleri üretmek ve satmak.Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi112.830.900 TLİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih15/04/2021Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı11.615.859,36 TLBeher Pay Fiyatı0,1797 TL (1 pay = 1 kuruş)Toplam Tutar208.755.000 TLSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)10,29Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)6,63İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0 (*)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiHolding olarak yapılanan şirketimizin faaliyetlerine doğrudan etkisi bulunmamakta, iştirak ilişkisi sona ermektedir.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıTFRS esasına göre vergi öncesi kar yaklaşık 16.307.876 TL olarak hesaplanmıştır. (**)Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiPay satış işlemi sonucunda oluşacak karın %75'lik kısmı, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanılması amacıyla beş (5) yıl boyunca özel fon hesabında tutulacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi15.04.2021Satın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıEczacıbaşı Holding A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiAna OrtağıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu baz alınarak belirlenmiştir. (***)Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası09.04.2021, 202102K10106749Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıKPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarEYAP'ın toplam hisse değeri 1,844 milyon TL ile 2,263 milyon TL aralığında hesaplanmış, makul hisse değeri olarak bu değer bandının orta noktası 2,027,720 bin TL belirlenmiştir.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBugün (15 Nisan 2021) toplanan Yönetim Kurulumuz- Şirketimizin %10,29 oranında pay sahibi olduğu Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("EYAP") 'nin tamamı ödenmiş her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerli, toplamda 1.161.585.936 (birmilyar yüzaltmışbirmilyon beşyüzseksenbeşbin dokuzyüzotuzaltı) adet payının Eczacıbaşı Holding A.Ş'ye satılmasına,- Pay satış bedelinin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanan 09.04.2021 tarihli değerleme raporu dikkate alınarak 208.755.000 TL olarak belirlenmesine,karar vermiştir.Satış Bedeli'nin tamamı, peşin ve nakit olarak tahsil edilmiştir.(*) Holding olarak yapılanan Şirketimizin herhangi bir mal veya hizmet üretim faaliyeti olmadığından hasılatı bulunmamakta olup, son yıllık finansal tablolara göre söz konusu iştirakimizden elde edilen gelirin, sürdürülen faaliyetler dönem net karına etki eden tüm gelir kalemlerinin toplamına oranı % 1,02'dir(**) EYAP, TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarımızda "Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar" olarak sınıflandırıldığı için satış sonucu oluşan kar, TFRS mali tablolarında özkaynaklar içerisinde geçmiş yıl karlarına aktarılarak muhasebeleştirilecektir.(***) Değerleme raporu özeti ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928623BIST