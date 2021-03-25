***EGEEN* *FMIZP* *TATGD* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***EGEEN******FMIZP******TATGD******AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AKBNK, EGEEN, FMIZP, TATGD26.03.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaAKBANK AKBNK 0,1204 0,10234EGE ENDUSTRI EGEEN 60,3 51,255F-M IZMIT PISTON FMIZP 2,1086647 1,7923649TAT GIDA TATGD 0,25 0,2125Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920507BIST