***EGEEN* *FMIZP* *TATGD* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
25.03.2021 16:56
***EGEEN******FMIZP******TATGD******AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AKBNK, EGEEN, FMIZP, TATGD
26.03.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
AKBANK AKBNK 0,1204 0,10234
EGE ENDUSTRI EGEEN 60,3 51,255
F-M IZMIT PISTON FMIZP 2,1086647 1,7923649
TAT GIDA TATGD 0,25 0,2125
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920507
BIST
17:201.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,44
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
17:207,9527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0317
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
17:209,4223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0374
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
17:20444,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,82
|Açılış
|: 444,61
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler17:20
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|SEYKM
|35,00
|58.698.224
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|28.634.879
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|53.048.788
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,09
|3.127.042.628
|% -1,53
|
|SASA
|46,94
|1.716.988.418
|% -0,76
|
|KOZAL
|122,20
|1.178.700.459
|% 2,86
|
|THYAO
|12,73
|894.949.014
|% -2,15
|
|PETKM
|5,73
|862.297.362
|% 1,96
|
|GARAN
|7,09
|3.127.042.628
|% -1,53
|
|TSKB
|1,41
|269.866.309
|% -3,42
|
|SKBNK
|1,20
|226.610.419
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,90
|315.951.171
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,18
|364.492.432
|% -2,24
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9473
|7,9527
|% 0,40
|
|Euro
|9,4041
|9,4223
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,8670
|10,9215
|% 0,53
|
|Frank
|8,4460
|8,4969
|% 0,16
|
|Riyal
|2,1120
|2,1226
|% 0,27
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|3,87
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,43
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|23,44
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|11,34
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,67
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|-1,79
|