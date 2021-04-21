***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 16:36
***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGSER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930150
BIST
16:221.333
En Yüksek
|Değişim
|: -2,35%
|| -32,11
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.332
16:228,1806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0734
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
16:229,8349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0660
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
16:22469,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,24
|Açılış
|: 469,06
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
470,32
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler16:20
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.708.121
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|ATLAS
|2,07
|8.187.148
|% 9,52
|
|SRVGY
|81,45
|9.566.196
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,00
|11.337.705
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|KONTR
|49,82
|15.933.326
|% -9,99
|
|OSMEN
|24,70
|944.584
|% -9,99
|
|EREGL
|18,18
|883.657.664
|% -0,27
|
|PETKM
|6,39
|865.908.119
|% -2,74
|
|GARAN
|6,95
|797.227.833
|% -1,97
|
|KRDMD
|6,95
|517.443.676
|% -3,47
|
|THYAO
|10,82
|424.366.203
|% -3,05
|
|YKBNK
|2,07
|325.265.253
|% -2,36
|
|PETKM
|6,39
|865.908.119
|% -2,74
|
|GARAN
|6,95
|797.227.833
|% -1,97
|
|EKGYO
|1,82
|166.539.399
|% -1,09
|
|ODAS
|2,45
|223.855.636
|% -9,93
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1770
|8,1783
|% 0,88
|
|Euro
|9,8316
|9,8404
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,3298
|11,3866
|% 0,53
|
|Frank
|8,8719
|8,9253
|% 0,57
|
|Riyal
|2,1745
|2,1854
|% 0,87
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|5,94
|
|Altın Gr.
|469
|469
|5,54
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,10
|
|B. Petrol
|65,00
|65,00
|-1,57
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:31ODAS
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 118, 690 adet işlem
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16:30XU100
Endeks 1, 336 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 17 altında . İşlem hacmi 10, 672.00 milyon TL de
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16:29ISKPL
Yüzde -8.03 oranında düşüşle 28.88 lira fiyatla işlem gören hissede 998, 795 adet işlem
-
16:28TOASO
Yüzde -5.85 oranında düşüşle 28.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 297, 366 adet işlem
-
16:26TKNSA
Yüzde -5.06 oranında düşüşle 10.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 255, 889 adet işlem