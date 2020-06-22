***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
22.06.2020 17:04
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Idealist Cadde
Rapor Tarihi
16.06.2020
Açıklamalar
İstanbul Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi kapsamında (İdealist Cadde) projesi ile ilgili olarak hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852325
BIST
18:05115.190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.578,16
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.447
En Düşük
114.267
18:056,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0028
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8327
18:057,7093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0562
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7150
En Düşük
7,6418
18:05386,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,80
|Açılış
|: 386,81
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
388,05
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|ENKAI
|6,49
|145.201.192
|% 10,00
|
|DERAS
|6,38
|49.368.023
|% 10,00
|
|PEKGY
|7,70
|19.566.886
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,48
|558.253.022
|% 9,99
|
|RTALB
|35,72
|89.114.427
|% 9,98
|
|GSRAY
|3,01
|331.275.850
|% -7,38
|
|TSGYO
|3,39
|25.139.819
|% -7,38
|
|SNPAM
|7,31
|17.406.377
|% -7,23
|
|NIBAS
|9,00
|18.281.304
|% -6,05
|
|SONME
|7,06
|5.878.458
|% -5,49
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 2,28
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 1,14
|
|HALKB
|6,45
|1.403.905.726
|% 5,56
|
|THYAO
|12,58
|1.362.179.113
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 4,86
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 4,86
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 1,14
|
|KARSN
|2,55
|656.346.232
|% 9,91
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 2,28
|
|KRDMD
|2,91
|775.747.320
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4887
|8,5312
|% 0,72
|
|Frank
|7,1897
|7,2330
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8183
|1,8275
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|13,84
|
|Altın Gr.
|386
|386
|1,74
|
|Cumhuriyet
|2.503
|2.517
|30,70
|
|Tam
|2.569
|2.581
|29,50
|
|Yarım
|1.252
|1.262
|15,30
|
|Çeyrek
|628
|632
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,03
|
|B. Petrol
|42,31
|42,31
|0,12
|
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