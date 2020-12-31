***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.12.2020 14:55
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Varyap Meridian
Rapor Tarihi
21.12.2020
Açıklamalar
Varyap Meridian Projesi 2 adet Bağımsız Bölüm ile ilgili olarak hazırlatılan 2020 Yıl Sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896049
BIST
14:431.478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,22
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
14:437,4422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0590
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
14:439,1352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0711
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
14:43453,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,78
|Açılış
|: 453,25
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler14:43
|MAALT
|111,10
|41.160.876
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|21.022.648
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.022.648
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.022.648
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|108.694.575
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,30
|2.354.067.743
|% 2,68
|
|SISE
|7,33
|1.154.532.803
|% 0,69
|
|ARZUM
|24,96
|1.141.218.874
|% -8,71
|
|GARAN
|10,31
|773.258.398
|% -0,58
|
|AFYON
|5,13
|448.847.276
|% 1,79
|
|SISE
|7,33
|1.154.532.803
|% 0,69
|
|EKGYO
|2,14
|276.679.369
|% -0,47
|
|ZOREN
|2,84
|296.111.064
|% 5,19
|
|YKBNK
|3,09
|319.943.754
|% 0,00
|
|TSKB
|1,79
|178.472.502
|% -0,56
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4349
|7,4422
|% 0,80
|
|Euro
|9,1252
|9,1352
|% 0,78
|
|Sterlin
|10,1191
|10,1698
|% 0,95
|
|Frank
|8,4139
|8,4646
|% 0,93
|
|Riyal
|1,9772
|1,9871
|% 0,77
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|1,22
|
|Altın Gr.
|452
|453
|3,04
|
|Cumhuriyet
|3.005
|3.050
|46,00
|
|Tam
|2.987
|3.064
|43,85
|
|Yarım
|1.444
|1.482
|21,21
|
|Çeyrek
|724
|741
|10,60
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,33
|0,01
|
|B. Petrol
|51,27
|51,27
|-0,36
|
Seans Raporu
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