***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2021 09:46
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden "İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" nin Yer Teslimi, Yüklenici Fuzul&Fuzul Beşiktaş Dikilitaş İş Ortaklığı' na 07.03.2021 Pazar günü yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918370
BIST
11:021.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 7,01
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.565
En Düşük
1.560
11:027,5286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0041
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,5139
11:028,9849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0034
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0136
En Düşük
8,9627
11:02418,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,96
|Açılış
|: 418,57
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
417,34
BIST En Aktif Hisseler11:02
|SANKO
|14,53
|34.473.034
|% 9,99
|
|TRILC
|21,42
|32.894.244
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|335.187
|% 9,96
|
|IDEAS
|68,65
|2.418.196
|% 9,93
|
|VAKKO
|17,21
|32.582.813
|% 9,90
|
|FENER
|29,06
|242.648.793
|% -7,86
|
|POLTK
|317,10
|8.529.275
|% -5,03
|
|MMCAS
|5,70
|38.954
|% -4,84
|
|KRGYO
|7,18
|5.718.739
|% -4,39
|
|EGGUB
|238,90
|68.666.327
|% -4,17
|
|GOZDE
|8,92
|411.563.121
|% -2,41
|
|GARAN
|8,80
|296.444.713
|% 0,92
|
|FENER
|29,06
|242.648.793
|% -7,86
|
|KOZAL
|126,00
|242.080.158
|% 2,02
|
|SISE
|7,78
|240.547.513
|% -0,13
|
|GOZDE
|8,92
|411.563.121
|% -2,41
|
|TSKB
|1,70
|72.278.813
|% 0,59
|
|GARAN
|8,80
|296.444.713
|% 0,92
|
|BJKAS
|5,40
|174.658.423
|% 7,14
|
|SISE
|7,78
|240.547.513
|% -0,13
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5261
|7,5286
|% -0,05
|
|Euro
|8,9768
|8,9849
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,3813
|10,4333
|% -0,59
|
|Frank
|8,0784
|8,1271
|% -0,15
|
|Riyal
|2,0019
|2,0119
|% -0,04
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-1,58
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,27
|68,27
|-0,61
|
Seans Raporu
11:02
daha fazla
-
11:16PARSN
Yüzde 4.94 oranında artışla 36.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 105, 879 adet işlem
-
11:15NIBAS
Yüzde 5.05 oranında artışla 24.98 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 086 adet işlem
-
11:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, YKBNK
-
11:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 45 artarak (% 0.40 ) 1, 362
-
11:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, UMPAS, TRILC, VAKKO, BRMEN, IDEAS