***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yedikule Mahallesinde yapımı devam eden "İstanbul Fatih Yedikule Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Cer İstanbul ) kapsamında, 2384 Ada 7 Parselde yer alan A1,A2,A3,B ile C Bloklarda revizyona gidilmiş 125 olan Apart Ünite sayısı 75 adet ve 2 adet olan ticari ünite sayısı değişmeyecek şekilde toplam 77 adet bağımsız bölüme ait Tadilat Yapı Ruhsatları 26.10.2021 tarihinde alınmış,Proje kapsamında 169 olan toplam bağımsız bölüm sayısı 119 adet olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973728BIST