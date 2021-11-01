***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2021 18:47
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Fatih İlçesi, Yedikule Mahallesinde yapımı devam eden "İstanbul Fatih Yedikule Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Cer İstanbul ) kapsamında, 2384 Ada 7 Parselde yer alan A1,A2,A3,B ile C Bloklarda revizyona gidilmiş 125 olan Apart Ünite sayısı 75 adet ve 2 adet olan ticari ünite sayısı değişmeyecek şekilde toplam 77 adet bağımsız bölüme ait Tadilat Yapı Ruhsatları 26.10.2021 tarihinde alınmış,
Proje kapsamında 169 olan toplam bağımsız bölüm sayısı 119 adet olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973728
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 14,28
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.539
En Düşük
1.516
18:059,5168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0728
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
18:0511,0425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0714
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
18:05547,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,23
|Açılış
|: 547,79
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|3,97
|132.660.353
|% 9,97
|
|DOBUR
|58,55
|27.380.923
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,97
|23.107.567
|% 6,86
|
|DZGYO
|1,70
|59.635.800
|% 6,25
|
|GEREL
|5,99
|78.570.833
|% 6,21
|
|NUGYO
|14,04
|39.744.293
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|48.429.737
|% -9,97
|
|DIRIT
|3,98
|402.785
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.375.770
|% -9,91
|
|BALAT
|7,57
|810.791
|% -7,00
|
|GARAN
|10,13
|2.713.326.014
|% 2,84
|
|THYAO
|15,28
|1.185.093.766
|% 2,07
|
|SISE
|8,53
|1.084.671.204
|% -1,50
|
|BIMAS
|64,00
|867.468.712
|% 2,98
|
|GUBRF
|69,90
|754.504.194
|% 1,67
|
|GARAN
|10,13
|2.713.326.014
|% 2,84
|
|YKBNK
|2,80
|699.228.793
|% 2,56
|
|EKGYO
|2,03
|384.994.208
|% 3,05
|
|ODAS
|1,43
|193.869.877
|% 2,14
|
|TSKB
|1,34
|173.689.538
|% 3,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5156
|9,5168
|% -0,76
|
|Euro
|11,0346
|11,0425
|% -0,64
|
|Sterlin
|12,9742
|13,0392
|% -0,80
|
|Frank
|10,4022
|10,4649
|% -0,25
|
|Riyal
|2,5296
|2,5423
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|8,59
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,73
|84,73
|1,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DGATE
Yüzde 5.31 oranında artışla 13.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 764, 256 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, FROTO, EKGYO
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 31 artarak (% 0.85 ) 1, 346
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KARYE, HEDEF, ZRGYO, KLGYO, GSRAY, LUKSK, ATATP, TSPOR, RALYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EGSER, AKFGY, NUGYO, BIOEN