***EMKEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
24.02.2021 17:06
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler EMKEL
25.02.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
EMEK ELEKTRIK EMKEL 208,64197 1,00 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912267
BIST
16:511.493
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -24,79
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.492
16:517,2152
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,1100
|Açılış
|: 7,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2162
En Düşük
7,0712
16:518,7578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1212
|Açılış
|: 8,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7617
En Düşük
8,5921
16:51415,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,87
|Açılış
|: 415,40
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler16:51
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|PKENT
|1.759,90
|6.199.632
|% 9,99
|
|POLTK
|371,20
|8.986.614
|% 9,99
|
|BALAT
|9,36
|1.328.176
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,22
|1.927.657
|% 9,99
|
|SONME
|84,60
|9.795.397
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|81.234.974
|% -9,96
|
|SAYAS
|17,35
|103.627.549
|% -9,96
|
|KOZAL
|135,10
|1.956.560.758
|% 1,27
|
|THYAO
|12,93
|1.912.212.159
|% -0,69
|
|SASA
|38,80
|1.740.325.297
|% 6,83
|
|GUBRF
|76,45
|1.690.038.867
|% -7,05
|
|PETKM
|5,21
|1.608.778.264
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,30
|904.923.629
|% -1,71
|
|IHLAS
|0,90
|296.661.308
|% -9,09
|
|PETKM
|5,21
|1.608.778.264
|% -4,05
|
|TSKB
|1,76
|526.419.463
|% -2,22
|
|ODAS
|4,05
|1.069.917.128
|% 1,76
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2099
|7,2152
|% 1,55
|
|Euro
|8,7538
|8,7578
|% 1,40
|
|Sterlin
|10,1314
|10,1822
|% 1,32
|
|Frank
|7,9036
|7,9513
|% 1,07
|
|Riyal
|1,9162
|1,9258
|% 1,43
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-14,86
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,25
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.809
|37,00
|
|Tam
|2.754
|2.824
|37,27
|
|Yarım
|1.331
|1.366
|17,79
|
|Çeyrek
|668
|683
|8,89
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,47
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,06
|
|B. Petrol
|65,02
|65,02
|0,54
|