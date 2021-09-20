***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2021 11:26
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964486
BIST
12:151.400
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -19,54
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.396
12:158,6675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0207
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
12:1510,1478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0076
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
12:15489,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,89
|Açılış
|: 489,92
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler12:15
|EDIP
|3,76
|34.796.035
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|5.451.888
|% 9,92
|
|BALAT
|9,45
|174.211
|% 9,88
|
|DAGI
|3,67
|63.247.228
|% 8,26
|
|TGSAS
|15,59
|4.243.782
|% 7,52
|
|KTSKR
|58,45
|5.033.912
|% -9,94
|
|BMSCH
|8,82
|20.020.176
|% -5,87
|
|ALCAR
|304,00
|10.234.510
|% -5,35
|
|BRYAT
|389,10
|28.225.692
|% -5,03
|
|YEOTK
|48,92
|75.829.330
|% -4,82
|
|TEZOL
|18,85
|798.798.992
|% 2,22
|
|THYAO
|12,67
|427.545.387
|% -0,39
|
|GARAN
|9,28
|304.900.831
|% -1,17
|
|BJKAS
|6,66
|218.652.319
|% 6,56
|
|SISE
|8,29
|189.950.701
|% -0,48
|
|EKGYO
|1,78
|127.705.933
|% -2,20
|
|YKBNK
|2,41
|113.343.141
|% -1,63
|
|TEZOL
|18,85
|798.798.992
|% 2,22
|
|THYAO
|12,67
|427.545.387
|% -0,39
|
|BJKAS
|6,66
|218.652.319
|% 6,56
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6634
|8,6675
|% 0,24
|
|Euro
|10,1414
|10,1478
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,8254
|11,8847
|% -0,12
|
|Frank
|9,2672
|9,3230
|% 0,32
|
|Riyal
|2,3059
|2,3174
|% 0,30
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|2,45
|
|Altın Gr.
|491
|491
|2,72
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|16,00
|
|Tam
|3.230
|3.312
|19,28
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|9,33
|
|Çeyrek
|783
|801
|4,66
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,47
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,03
|
|B. Petrol
|74,14
|74,14
|-1,20
|