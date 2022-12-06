***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 14:51
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084785
BIST
15:244.991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 33,44
|Açılış
|: 4.958
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
15:2418,6369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
15:2419,6362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0874
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
15:241.066,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 7,65
|Açılış
|: 1.066,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,06
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler15:22
|BARMA
|122,10
|32.219.138
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|RALYH
|33,72
|84.711.664
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|313.234.920
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|381.868.643
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.148.944.002
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.257.556
|% -9,91
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|KRDMD
|17,29
|10.081.636.561
|% 6,53
|
|THYAO
|135,10
|6.998.994.319
|% -2,53
|
|EREGL
|42,62
|5.322.119.537
|% 0,42
|
|SISE
|40,26
|3.874.176.218
|% 4,19
|
|AKBNK
|16,26
|3.356.606.167
|% -0,12
|
|KRDMD
|17,29
|10.081.636.561
|% 6,53
|
|EKGYO
|7,27
|1.842.770.428
|% 0,00
|
|ADESE
|1,80
|409.817.790
|% -2,70
|
|AKBNK
|16,26
|3.356.606.167
|% -0,12
|
|ISCTR
|10,26
|1.850.080.775
|% 1,08
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6334
|18,6415
|% 0,02
|
|Euro
|19,6258
|19,6332
|% 0,43
|
|Sterlin
|22,7184
|22,8323
|% 0,41
|
|Frank
|19,7507
|19,8696
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9398
|4,9646
|% -0,06
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|13,29
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|8,02
|
|Cumhuriyet
|7.138
|7.246
|-41,00
|
|Tam
|7.178
|7.226
|58,00
|
|Yarım
|3.476
|3.533
|28,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.766
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|13,52
|13,55
|0,23
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|-1,01
|
Seans Raporu
15:22
daha fazla
-
15:38RYSAS
Yüzde 7.28 oranında artışla 21.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 202, 188 adet işlem
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15:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 39 artarak (% 0.67 ) 5, 354
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15:36XU100
Endeks 4, 989 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 81, 576.00 milyon TL de
-
15:34BFREN
Yüzde 4.99 oranında artışla 3, 806.40 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 800 adet işlem
-
15:33KONTR
Yüzde 9.76 oranında artışla 154.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 275, 862 adet işlem