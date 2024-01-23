***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.01.2024 14:26
***EMKEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EMKEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242196
BIST
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15:418.057
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 46,48
|Açılış
|: 8.101
|
|Önceki Kapanış
|: 8.010
|
8.016
En Yüksek
8.146
15:4130,2827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0265
|Açılış
|: 30,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2950
|
30,7668
En Düşük
30,1349
15:4132,9387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0255
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
33,4853
En Düşük
32,8609
15:411.971,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,57
|Açılış
|: 1.971,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.965,71
|
1.998,99
En Düşük
1.958,54
BIST En Aktif Hisseler15:37
|BYDNR
|28,82
|125.123.544
|% 10,00
|
|SELGD
|23,76
|47.448.254
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,90
|13.770.566
|% 10,00
|
|GLBMD
|43,16
|62.091.658
|% 9,99
|
|METUR
|7,82
|12.413.990
|% 9,99
|
|BAYRK
|25,66
|60.288.247
|% -9,96
|
|NTHOL
|24,32
|96.310.709
|% -6,17
|
|BALAT
|18,00
|438.545
|% -6,01
|
|VKFYO
|33,20
|45.500.648
|% -5,74
|
|QNBFL
|863,00
|3.564.382
|% -5,53
|
|THYAO
|252,00
|4.007.115.569
|% 0,70
|
|YKBNK
|21,40
|3.935.797.776
|% -3,69
|
|EKGYO
|9,54
|2.644.606.162
|% 0,74
|
|MEGMT
|41,06
|1.949.279.914
|% 1,03
|
|ASTOR
|113,00
|1.797.236.443
|% 2,08
|
|EKGYO
|9,54
|2.644.606.162
|% 0,74
|
|YKBNK
|21,40
|3.935.797.776
|% -3,69
|
|AKFGY
|1,94
|311.164.336
|% 1,57
|
|KATMR
|2,27
|288.913.929
|% 2,25
|
|QUAGR
|3,97
|320.734.495
|% 1,79
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2791
|30,2824
|% 0,09
|
|Euro
|32,9247
|32,9342
|% -0,09
|
|Sterlin
|38,3546
|38,5469
|% 0,05
|
|Frank
|34,6894
|34,8983
|% 0,02
|
|Riyal
|8,0543
|8,0946
|% 0,14
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,26
|22,30
|% 0,66
|
|Platin
|901,81
|902,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|929,18
|935,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,39
|79,39
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,66
|2.024,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:37
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15:54METUR
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 608, 335 adet işlem
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15:52TABGD
Yüzde 9.95 oranında artışla 134.80 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 515, 754 adet işlem
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15:51GZNMI
Yüzde 5.10 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 326, 726 adet işlem