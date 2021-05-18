***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
18.05.2021 14:02
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 18.05.2021 tarihli 2021/019 sayılı kararına istinaden,
1- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı hesaplanması ve dağıtılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınmasına,
2- Şirket Esas Sözleşmesinin "Karın Dağıtılma Zamanı ve Kar Payı Avansı" başlıklı 32'nci maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline,
3- Konunun gerçekleşmesi için, Kurul, Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936743
BIST
17:491.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,37
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
17:498,3533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0416
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3648
En Düşük
8,3073
17:4910,2076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0980
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,2132
En Düşük
10,1023
17:49501,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,54
|Açılış
|: 501,50
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler17:47
|NTGAZ
|10,89
|10.898.973
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|553.473
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.506.525
|% 10,00
|
|JANTS
|79,90
|317.750.737
|% 9,98
|
|FENER
|28,44
|309.392.796
|% 9,98
|
|BJKAS
|8,01
|402.846.981
|% -10,00
|
|MERIT
|252,00
|1.054.902
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,20
|557.465
|% -9,89
|
|YAPRK
|81,65
|44.815.090
|% -9,83
|
|IHGZT
|1,32
|10.813.558
|% -9,59
|
|GARAN
|8,11
|1.646.362.747
|% 1,88
|
|KOZAL
|131,20
|1.470.185.045
|% 2,10
|
|SISE
|8,05
|1.341.519.438
|% 2,81
|
|THYAO
|13,37
|967.117.274
|% 0,07
|
|EREGL
|19,41
|801.626.421
|% -0,10
|
|GARAN
|8,11
|1.646.362.747
|% 1,88
|
|EKGYO
|1,97
|348.741.210
|% 2,07
|
|SISE
|8,05
|1.341.519.438
|% 2,81
|
|YKBNK
|2,15
|231.492.266
|% 0,94
|
|KRDMD
|8,33
|749.206.338
|% 2,08
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3481
|8,3511
|% 0,47
|
|Euro
|10,1979
|10,2045
|% 0,94
|
|Sterlin
|11,8326
|11,8920
|% 0,99
|
|Frank
|9,2758
|9,3317
|% 1,20
|
|Riyal
|2,2214
|2,2326
|% 0,53
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|0,33
|
|Altın Gr.
|501
|501
|2,48
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|30,26
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|14,64
|
|Çeyrek
|797
|815
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|28,18
|28,20
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,57
|7,58
|0,05
|
|B. Petrol
|69,17
|69,17
|-0,29
|
Seans Raporu
17:47
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 39 artarak (% 0.75 ) 1, 268
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, ISBIR, BRMEN, YBTAS, FENER, DOBUR, NTGAZ, EDIP
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, MERIT, IHGZT, BJKAS
-
17:59
GSDDE, YBTAS, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MMCAS, VAKFN, BERA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında