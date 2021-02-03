EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

BIST En Aktif Hisseler13:39
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,1457
|7,1501
|% -0,72
|Euro
|8,5897
|8,5996
|% -0,78
|Sterlin
|9,7362
|9,7850
|% -0,75
|Frank
|7,9306
|7,9783
|% -0,73
|Riyal
|1,9036
|1,9131
|% -0,56
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-1,00
|Altın Gr.
|423
|423
|-2,52
|Cumhuriyet
|2.805
|2.847
|-5,00
|Tam
|2.792
|2.862
|-5,68
|Yarım
|1.350
|1.384
|-2,75
|Çeyrek
|677
|692
|-1,37
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,65
|0,20
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|-0,01
|B. Petrol
|57,93
|57,93
|0,13
Seans Raporu 13:39
- 13:01XU100 Endeks seansı %0, 63 değişimle 1521 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %0, 6 değişimle 1521 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %0, 59 değişimle 1520 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %0, 59 değişimle 1520 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %0, 62 değişimle 1521 puandan