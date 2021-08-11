***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar29.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylan esas sözleşme tadil tasarısı 06.08.2021 tarih ve 10382 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 06/08/2021 06/08/2021 1038232 06/08/2021 06/08/2021 10382http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957148BIST