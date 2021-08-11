***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme
11.08.2021 09:45
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
29.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylan esas sözleşme tadil tasarısı 06.08.2021 tarih ve 10382 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 06/08/2021 06/08/2021 10382
32 06/08/2021 06/08/2021 10382
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957148
BIST
11:101.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,36
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.431
11:108,6128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0142
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6253
En Düşük
8,4782
11:1010,1094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0157
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1199
En Düşük
10,0616
11:10480,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,72
|Açılış
|: 480,28
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
480,81
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler11:10
|MARKA
|5,06
|2.985.375
|% 10,00
|
|DAGI
|4,71
|30.499.395
|% 9,79
|
|KARYE
|12,90
|82.761.646
|% 8,59
|
|SELGD
|6,69
|13.577.308
|% 8,43
|
|VKING
|6,15
|5.583.762
|% 7,52
|
|IDGYO
|3,63
|274.504
|% -9,93
|
|KTSKR
|39,50
|33.623.086
|% -7,84
|
|NETAS
|18,70
|25.526.545
|% -7,61
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|RODRG
|16,70
|4.829.753
|% -6,39
|
|KRDMD
|8,01
|598.003.968
|% 0,00
|
|SISE
|8,40
|437.010.145
|% 0,12
|
|EREGL
|19,93
|380.389.431
|% 1,12
|
|GENIL
|16,70
|373.300.721
|% 6,17
|
|GARAN
|9,11
|303.787.029
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,01
|598.003.968
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,46
|133.136.344
|% -1,20
|
|SISE
|8,40
|437.010.145
|% 0,12
|
|EKGYO
|1,87
|84.867.483
|% 1,08
|
|GARAN
|9,11
|303.787.029
|% 0,00
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6109
|8,6128
|% 0,17
|
|Euro
|10,1045
|10,1094
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,8831
|11,9427
|% 0,28
|
|Frank
|9,3019
|9,3579
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2923
|2,3038
|% 0,38
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|3,40
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,72
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,40
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|70,77
|70,77
|0,14
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