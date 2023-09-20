***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.09.2023 16:52
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ve Gündemi Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 20.09.2023
Genel Kurul Tarihi 12.10.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.10.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe AKYURT
Adres Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyelerinin onaya sunulması,
3 - Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılması, yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
4 - Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
5 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Emek Elektrik Olağanüstü Genel Kurul İlanı ve Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196449
BIST