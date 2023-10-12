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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.10.2023 16:39
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 20.09.2023
Genel Kurul Tarihi 12.10.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.10.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe AKYURT
Adres Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyelerinin onaya sunulması,
3 - Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılması, yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
4 - Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
5 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Emek Elektrik Olağanüstü Genel Kurul İlanı ve Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Emek Elektrik 12 10 2023 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205032


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VERUS 214,50 13.606.335 % 10,00  
ISKUR 5.082.000,00 5.082.000 % 10,00  
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Riyal 7,3744 7,4114 % 0,22  
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16:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.874 1.875 0,09  
Altın Gr. 1.675 1.675 6,90  
Cumhuriyet 11.608 11.784 18,00  
Tam 11.372 11.452 1,00  
Yarım 5.704 5.748 1,00  
Çeyrek 2.843 2.874 0,00  
Gümüş.Ons 21,88 21,91 -0,14  
Gümüş Gr. 19,74 19,77 0,15  
B. Petrol 87,45 87,45 1,63  
Seans Raporu 16:36
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