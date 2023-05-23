***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
23.05.2023 11:22
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimizin 300.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 75.000.000TL (%100 oranında) artırılarak 150.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği 25.04.2023 tarihinde açıklanmıştı.
Bu kapsamda, bedelli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.05.2023 tarihinde başvuru yapılmış olup, Kurul onayına sunulan taslak İzahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152996
BIST
12:274.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 4.467
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|: 1.256,10
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1.272,80
En Düşük
1.247,17
BIST En Aktif Hisseler12:25
|RODRG
|44,46
|14.926.621
|% 10,00
|
|TATGD
|26,54
|41.957.251
|% 9,94
|
|ULUSE
|112,80
|12.018.975
|% 9,94
|
|CANTE
|21,28
|191.565.863
|% 9,92
|
|POLTK
|2.795,00
|21.825.901
|% 9,19
|
|SAMAT
|26,06
|6.387.567
|% -9,95
|
|MARKA
|26,10
|388.838
|% -9,94
|
|EUPWR
|80,95
|1.717.958.768
|% -6,09
|
|ISBIR
|67,60
|20.280
|% -5,92
|
|ATSYH
|77,10
|224.207
|% -5,40
|
|ASTOR
|52,05
|2.275.471.091
|% 2,76
|
|SASA
|48,80
|1.723.302.152
|% 5,99
|
|EUPWR
|80,95
|1.717.958.768
|% -6,09
|
|THYAO
|134,40
|1.446.955.318
|% -0,81
|
|ISCTR
|10,50
|964.197.401
|% 2,14
|
|ISCTR
|10,50
|964.197.401
|% 2,14
|
|EKGYO
|6,26
|516.191.018
|% -3,10
|
|YKBNK
|8,85
|489.131.008
|% 1,61
|
|ASTOR
|52,05
|2.275.471.091
|% 2,76
|
|AKBNK
|14,55
|657.469.666
|% 0,76
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8484
|19,8527
|% 0,14
|
|Euro
|21,4262
|21,4550
|% 0,01
|
|Sterlin
|24,5170
|24,6399
|% -0,20
|
|Frank
|21,9600
|22,0922
|% -0,09
|
|Riyal
|5,2770
|5,3035
|% 0,18
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|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-12,55
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.251
|-5,30
|
|Cumhuriyet
|9.128
|9.266
|-19,00
|
|Tam
|9.096
|9.333
|4,19
|
|Yarım
|4.491
|4.643
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.238
|2.301
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,21
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|14,81
|14,83
|-0,23
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|B. Petrol
|75,89
|75,89
|-0,10
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