***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2022 10:34
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Başta Türkiye olmak üzere Avustralya, Azerbaycan, Fransa, Guatemala, Güney Kore, Irak, Litvanya, Malezya, Mozambik, Portekiz, Tayland, Tayvan, Vietnam'dan Mart ayında alınan sipariş tutarı
17.465.583 TL olup,
Mart ayı sonu itibariyle elimizdeki sipariş tutarı
93.554.084 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020366
BIST
12:012.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 18,54
|Açılış
|: 2.481
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|Önceki Kapanış
|: 2.460
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2.485
En Düşük
2.472
12:0114,6173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0231
|Açılış
|: 14,6100
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|Önceki Kapanış
|: 14,6030
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14,6186
En Düşük
14,5748
12:0115,9854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
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|Açılış
|: 15,9400
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|Önceki Kapanış
|: 15,8100
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En Düşük
15,8849
12:01926,63
En Yüksek
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|: -0,18%
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|Açılış
|: 926,63
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|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
925,26
BIST En Aktif Hisseler11:58
|EKGYO
|2,95
|1.736.579.711
|% 8,86
|
|MEPET
|3,28
|20.620.532
|% 8,61
|
|ISBTR
|58.649,00
|117.298
|% 8,61
|
|ALMAD
|2,13
|6.014.992
|% 8,12
|
|TRGYO
|7,18
|118.274.772
|% 7,00
|
|ISGYO
|12,04
|6.628.574
|% -9,95
|
|SUMAS
|78,20
|62.873
|% -6,35
|
|DOBUR
|51,95
|3.121.067
|% -4,85
|
|ORMA
|31,06
|57.244
|% -4,43
|
|MARKA
|3,46
|926.939
|% -3,08
|
|THYAO
|37,28
|2.312.263.048
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,95
|1.736.579.711
|% 8,86
|
|EREGL
|35,42
|773.809.512
|% 0,74
|
|GARAN
|13,71
|718.256.739
|% 0,51
|
|KOZAL
|169,10
|642.253.572
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,95
|1.736.579.711
|% 8,86
|
|DOHOL
|3,87
|551.560.518
|% 1,31
|
|ODAS
|2,35
|264.778.240
|% 3,07
|
|TSKB
|1,74
|188.545.245
|% 2,96
|
|YKBNK
|5,10
|517.686.059
|% 1,39
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6109
|14,6173
|% 0,16
|
|Euro
|15,9691
|15,9854
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,1444
|19,2404
|% 0,32
|
|Frank
|15,5723
|15,6661
|% 0,15
|
|Riyal
|3,8859
|3,9053
|% 0,15
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.970
|1.970
|-7,63
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.112
|6.264
|-1,96
|
|Yarım
|2.954
|3.030
|-0,95
|
|Çeyrek
|1.482
|1.515
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,62
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,84
|