***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2022 18:20
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.06.2022 tarihli Özel Durum açıklamasında yer aldığı üzere, Özar Elektrik İnş. Turz. Müh. Eğt. Yat. İml. ve Tic.A.Ş ve ortakları 3 yıl içerisinde 7.500.000 adet pay miktarı veya 25.000.000 TL tutarında Şirketimiz hissesi alımına karar vermişlerdir.
Bu kapsamda
Özar Elektrik İnş. Turz. Müh. Eğt. Yat. İml. ve Tic.A.Ş.'nin ortağı Aylin Arabul 24.06.2022 tarihinde 2,68-2,71 aralığında 142.100 TL'lik 53.000 adet Şirketimiz payı almıştır.
Bu kapsamda, 17.6.2022- 24.6.2022 dönemi itibariyle, Özar Elektrik İnş. Turz. Müh. Eğt. Yat. İml. ve Tic.A.Ş ve ortakları tarafından, 2,60-2,76 aralığında, toplam 702.810 TL'lik 264.000 lot EMKEL hissesi alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039220
BIST
18:052.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
18:0516,6178
En Yüksek
|Değişim
|: -4,23%
|| -0,7347
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
16,4914
18:0517,6311
En Yüksek
|Değişim
|: -3,54%
|| -0,6468
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
17,3982
18:05968,95
En Yüksek
|Değişim
|: -4,61%
|| -46,86
|Açılış
|: 968,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
968,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|3,52
|877.400
|% 10,00
|
|ECZYT
|52,80
|106.283.262
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.804.188
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.989.625
|% 9,96
|
|SANEL
|7,20
|5.424.035
|% 9,92
|
|MZHLD
|89,10
|17.931.567
|% -10,00
|
|UFUK
|71,40
|3.578.136
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,66
|64.082
|% -4,32
|
|BAYRK
|6,75
|19.385.089
|% -4,26
|
|IMASM
|55,40
|9.242.313
|% -3,99
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|ASELS
|24,56
|2.450.429.358
|% 5,41
|
|EREGL
|27,86
|2.079.623.364
|% 1,02
|
|SISE
|21,76
|1.862.857.242
|% 0,93
|
|KRDMD
|12,66
|1.316.123.204
|% 0,88
|
|ODAS
|3,20
|1.110.633.659
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,76
|963.566.134
|% -1,65
|
|TSKB
|2,11
|309.428.920
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,60
|354.992.947
|% 0,39
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6162
|16,6178
|% -4,23
|
|Euro
|17,4708
|17,6311
|% -3,54
|
|Sterlin
|20,1805
|20,2817
|% -4,76
|
|Frank
|17,1481
|17,2514
|% -4,48
|
|Riyal
|4,3838
|4,4058
|% -4,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|3,84
|
|Altın Gr.
|987
|988
|-28,29
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.547
|6.717
|-145,00
|
|Yarım
|3.214
|3.285
|-71,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.642
|-36,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,18
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,24
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TURGG
Yüzde 4.57 oranında artışla 217.50 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 688 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 68 artarak (% 0.43 ) 2, 282
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, ECZYT, MAKIM, BASCM
-
17:58
YAYLA, BRYAT, ITTFH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
UFUK, CRFSA, TBORG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında