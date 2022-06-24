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***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.06.2022 18:20
***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EMKEL*** EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       17.06.2022 tarihli Özel Durum açıklamasında yer aldığı üzere, Özar Elektrik İnş. Turz. Müh. Eğt. Yat. İml. ve Tic.A.Ş ve ortakları 3 yıl içerisinde 7.500.000 adet pay miktarı veya 25.000.000 TL tutarında Şirketimiz hissesi alımına karar vermişlerdir.
Bu kapsamda
Özar Elektrik İnş. Turz. Müh. Eğt. Yat. İml. ve Tic.A.Ş.'nin ortağı Aylin Arabul 24.06.2022 tarihinde 2,68-2,71 aralığında 142.100 TL'lik 53.000 adet Şirketimiz payı almıştır.
Bu kapsamda, 17.6.2022- 24.6.2022 dönemi itibariyle, Özar Elektrik İnş. Turz. Müh. Eğt. Yat. İml. ve Tic.A.Ş ve ortakları tarafından, 2,60-2,76 aralığında, toplam 702.810 TL'lik 264.000 lot EMKEL hissesi alınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039220


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Gümüş.Ons 21,15 21,18 0,21  
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